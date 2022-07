Russlands Zentralbankchefin : Loyal zu Putin, auch im Krieg

Wenige Tage nach Russlands Überfall auf die Ukraine soll Zentralbankchefin Elwira Nabiullina den Präsidenten um ihre Entlassung gebeten haben. So berichtete es im März die Agentur Bloomberg; Wladimir Putin habe abgelehnt. Ob die Geschichte stimmt, ist unklar. Doch gewiss war der Kriegsausbruch für Nabiullina ein Schock: Jahrelang hatte sie für die Stabilisierung des russischen Finanzsystems ge­kämpft, war für ihre Erfolge international, aber auch von Putin gefeiert worden. Nun opferte der Kremlchef all diese Er­rungenschaften mit einem Federstrich für seinen Krieg.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Dass dies Nabiullina persönlich trifft, versichern Menschen aus ihrem Umfeld gegenüber russischen Journalisten, aber sie zeigt es auch selbst: So änderte sie Ende Februar ihren Kleidungsstil. Hatte sie vorher gern farbenfrohe Blusen und Jacketts getragen, tritt sie seither fast ausschließlich in Schwarz auf – ebenso wie ihre Erste Stellvertreterin, Ksenija Judaewa. Außerdem verzichtet Nabiullina seit Kriegsausbruch auf das Tragen von Broschen, die zu einem ihrer markantesten Markenzeichen geworden wa­ren. Mit ihnen verriet Nabiullina der Öf­fentlichkeit, welche Entscheidungen sie gerade plante. So hatte sie sich etwa in der Pandemie, als sie Maßnahmen zur Stützung des Finanzsystems ankündigte, ein Stehaufmännchen an den Kragen ge­heftet. Nun sind die Zeiten zu ernst für solche Spiele, sagt ihre neue Garderobe aus. Schon damit hebt sich Nabiullina von den allermeisten Funktionären ab, die die Folgen des Krieges kleinreden. Die Zentralbank hat zuletzt außerdem mehrfach erstaunlich düstere Prognosen über die Zukunft der russischen Wirtschaft unter Sanktionsbedingungen veröffentlicht.