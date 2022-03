Russlands Rubel-Drohung : EU bereitet sich auf Ernstfall vor

Nach der klaren Absage der G7-Staaten an eine Bezahlung der Gaslieferungen aus Russland in Rubel bereitet sich die Europäische Union auf eine baldige Unterbrechung der Lieferungen vor. „Wir nehmen die Situation sehr ernst“, hieß es am Dienstag aus der Europäischen Kommission gegenüber der F.A.Z. – die Mitgliedstaaten seien nun aufgerufen, ihre nationalen Notfallpläne einsatzbereit zu halten. Ansonsten sei die EU aber gut aufgestellt, falls Russland die Lieferungen tatsächlich unterbrechen sollte. „Wir bereiten uns ja seit Monaten auf diesen Fall vor“, sagte ein hoher EU-Beamter. Der Versuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die EU mit seiner Forderung zu spalten, sei gescheitert. Die EU werde das russische Gas nicht mit Rubel bezahlen. Die EU nehme an den Treffen der G7 teil, damit gelte die Absage an die russischen Forderungen auch für die EU insgesamt, sagte ein Sprecher. Es sei nun an Putin" Es sei nun an Putin, ob er einen Weg finde, wieder vom Baum herunterzukommen, sagte ein EU-Beamter.

Kremlsprecher Dmitrij Peskow drohte am Montagabend im Interview mit einem amerikanischen Fernsehsender indirekt mit einem Lieferstopp. Sollte die EU sich weigern, Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen, dann werde Russland das Gas nicht umsonst liefern: „Keine Bezahlung – kein Gas“, sagte Peskow. Noch liege dem Kreml keine endgültige Entscheidung der EU vor. Wenn sich dies ändere, werde man sich auf eine Reaktion festlegen, so der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Klar sei, dass Russland Gas nicht umsonst liefern werde. Man sei nicht bereit, sich „Wohltätigkeit“ zu widmen.

Putin hatte vorige Woche angekündigt, Zahlungen für Gaslieferungen von „unfreundlichen Staaten“, also solchen, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben, künftig nicht mehr in Dollar, sondern nur noch in Rubel zu akzeptieren. Der staatlich kontrollierte Gaskonzern Gazprom, die russische Regierung und die Zentralbank sollen Putin bis zu diesem Donnerstag einen Plan für die Umstellung der Zahlungen vorlegen. Von den fünf wichtigsten Importeuren von russischem Gas sind Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich betroffen; nur die Türkei gilt nicht als „unfreundlich“. Auf die „unfreundlichen“ Staaten entfielen im vergangenen Jahr laut der Zeitung RBK Zahlungen von 43 Milliarden Dollar für Pipeline-Gas aus Russland.

„Der Versuch von Putin, uns zu spalten, ist offenkundig“

Am Montag hatte die Gruppe der sieben führenden demokratischen Wirtschaftsmächte (G7) den russischen Forderungen aber eine klare Absage erteilt. Dazu gehören neben Deutschland Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien. „Der Versuch von Putin, uns zu spalten, ist offenkundig“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck nach einer virtuellen Besprechung mit den G7-Energieministern. Deutschland hat momentan den Vorsitz der Gruppe inne. „Wir lassen uns nicht spalten, und die Antwort der G7-Staaten ist eindeutig: Die Verträge werden eingehalten“, sagte Habeck weiter.

Scholz hatte betont: „Die Unternehmen werden entsprechend ihrer Verträge zahlen.“ In den Verträgen sei in der Regel klar entweder der Dollar oder der Euro als Währung festgeschrieben. Tatsächlich kann die Bundesregierung in dieser Frage allerdings kaum Vorgaben machen, eben weil es sich dabei um rein private Verträge handelt. Die G7 hat deshalb die Unternehmen auch nur „aufgefordert“, den russischen Forderungen nicht nachzugeben.

Die Europäische Kommission hat einen möglichen Gas-Lieferstopp seit Monaten vorbereitet. Schon lange vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs hatte die Kommission mit den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern über die Lieferung von zusätzlichen Flüssiggas (LNG) verhandelt, um das abzufedern. In den vergangenen drei Monaten hatten die LNG-Lieferungen an die EU Rekordstände erreicht.

Die Kommission hat darüber hinaus ohnehin schon das Ziel ausgerufen, bis Ende des Jahres zwei Drittel des russischen Gases, das sind rund 150 Milliarden Kubikmeter im Jahr, zu ersetzen und bis zum Jahr 2027 völlig unabhängig vom russischen Gas zu werden. Einen großen Beitrag dazu sollen zusätzliche LNG-Lieferungen aus den USA leisten. Die EU und die USA hatten am Freitag angekündigt, dass in diesem Jahr 15 Milliarden Kubikmeter zusätzlich zu den erwarteten 22 Milliarden Kubikmeter von dort fließen sollen. In den kommenden Jahren soll die Extra-Menge auf 50 Milliarden Kubikmeter im Jahr steigen.

Eine Unterbrechung der Gaslieferungen dürfte die EU vor allem mit Blick auf den kommenden Winter vor Herausforderungen stellen. Die Brüsseler Denkfabrik Bruegel geht davon aus, dass die EU nicht die komplette Gasmenge ersetzen kann. Das dürfte vor allem energieintensive Energiezweige treffen.

Besser vor Blockaden geschützt

Für Russland wiederum bezweifeln Ökonomen, dass die Umstellung auf Rubel für die russische Währung spürbare Folgen haben wird. Schon jetzt müssen laut einer Regelung, die als Antwort auf die Sanktionen gegen die Zentralbank erlassen wurde, russische Exporteure 80 Prozent ihrer Dollar-Einnahmen in Rubel umwandeln, um die Währung zu stützen. Sollten Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlt werden, würden statt bisher 80 Prozent der Einnahmen 100 Prozent für die Rubelstützung verwendet, was kein eklatanter Unterschied ist.

Allerdings würden europäische Kunden gezwungen, Rubel unter anderem bei der Zentralbank und anderen russischen Banken zu kaufen, die unter Sanktionen stehen. Damit würde das russische Finanzsystem unterstützt und die EU müsste ihre eigenen Strafmaßnahmen unterlaufen. Schließlich wären Zahlungen in Rubel besser vor Blockaden oder dem Einfrieren durch den Westen geschützt, da sie nicht über ausländische Dollar-Korrespondenzkonten abgewickelt werden müssten.