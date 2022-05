Aktualisiert am

Ukraine in Trümmern : Können russische Devisenreserven den Wiederaufbau finanzieren?

Der EU-Außenbeauftragte Borrell will das von der EU eingefrorene Guthaben der russischen Zentralbank verwenden, um die Kriegsfolgen in der Ukraine zu beseitigen. Hat dieser Plan eine realistische Chance?

Mariupol und was davon übrig ist: ein Blick auf die hart umkämpfte Stadt am 10. Mai 2022 Bild: AFP

Wie lange der Krieg in der Ukraine noch dauern wird, ist ungewiss. Sicher ist aber, dass er nicht nur Zehntausende Menschenleben kostet, sondern auch große ökonomische Schäden verursacht. Die EU will den notwendigen Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg in großem Stil (mit-)finanzieren. Anders als nach der Corona-Pandemie geht es diesmal wirklich um „Wiederaufbau“.

Deshalb hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen schon in der vergangenen Woche auf dem F.A.Z.-Leserkongress angedeutet, dass sie einen zweiten Wiederaufbaufonds, diesmal für die Ukraine, für sinnvoll hält. Zu dessen Finanzierung solle die EU abermals Schulden aufnehmen. In der EU-Kommission wird schon überlegt, wie der Fonds aussehen könnte.

Freilich sind neue EU-Schulden politisch hoch umstritten, zumal der Corona-Fonds erklärtermaßen eine einmalige Sache sein soll. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat deshalb eine andere Wiederaufbaufinanzierung ins Spiel gebracht. In der „Financial Times“ schlug er vor, dafür die eingefrorenen russischen Devisenreserven zu verwenden. Die EU solle eine Beschlagnahme der Mittel erwägen, sagte er.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine haben die EU und ihre westlichen Verbündeten internationale Reserven der russischen Zentralbank eingefroren. Borrell verweist auf das Beispiel Afghanistan: Hier haben die USA nach der Machtübernahme durch die radikal-islamischen Taliban das Vermögen der afghanischen Zentralbank auf Eis gelegt und verwenden einen Teil davon, um die afghanische Bevölkerung zu unterstützen. „Wir haben das Geld in unseren Taschen“, sagte Borrell. „Und jemand muss mir erklären, warum es gut für das afghanische Geld ist und nicht gut für das russische Geld.“ Wie er sich einen Zugriff auf die Devisenreserven konkret vorstellt, ließ Borrell offen.

Moskau soll weniger Mittel für den Krieg haben

Seit Mitte März ist bekannt, dass die russische Zentralbank nicht mehr über Devisenreserven von 300 Milliarden Dollar verfügen kann. Damit ist durch die Sanktionen des Westens der Zugriff auf rund die Hälfte der Devisenreserven verloren gegangen. Wie viele davon bei den einzelnen Banken (und wie viel davon in der EU) geparkt sind, ist nicht bekannt. Angeblich hat die russische Zentralbank bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der in Basel sitzenden „Bank der Zentralbanken“, 20 Milliarden Dollar liegen. Darüber hinaus unterhält sie auch bei Geschäftsbanken Konten. So diente die amerikanische JP Morgan bislang als Korrespondenzbank des russischen Staates, der darüber auch seine Zinsen und Tilgungen für die auf Dollar lautenden Anleihen bezahlte.

Doch das ist seit Anfang April nicht mehr möglich, weil das amerikanische Finanzministerium die Ausnahmeregelung gestrichen hatte, mit der es möglich war, dass amerikanische Banken Zahlungen Russlands an westliche Gläubiger weiterleiten konnten. Bislang konnte Russland aber seine auf Dollar lautenden Anleihen bedienen, wenn auch mit Verzögerungen. Jedoch musste dafür jüngst auf Devisenbestände zurückgegriffen werden, die in Moskau liegen. Der Westen zielt mit seinen Maßnahmen darauf, dass Russland seine restlichen Devisenreserven sehr schnell aufbrauchen muss. Das soll die Fähigkeit zur Finanzierung des Kriegs in der Ukraine einschränken.

Borrell „weiß wohl selbst nicht genau, was er fordert“

Borrell ist nicht der Erste, der einen Zugriff der EU auf das Vermögen der russischen Zentralbank und damit faktisch deren Enteignung fordert. Vertreter von Polen, der Tschechischen Republik und der baltischen Staaten haben diese Möglichkeit in den vergangenen Wochen mehrfach ins Spiel gebracht. Genauso wenig wie Borrell haben sie indes erklärt, wie sich ein solcher Schritt bewerkstelligen ließe. Im Europarecht findet sich dafür gar keine Rechtsgrundlage, und im Völkerrecht sieht es ähnlich aus. Christian Tietje, Professor für internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Halle, kann auch dort für eine „entschädigungslose Enteignung“ von Auslandsvermögen der russischen Zentralbank keine Rechtsgrundlage erkennen. Selbst unter Besatzungsrecht bestehe nach humanitärem Völkerrecht explizit eine Entschä­digungspflicht. Reparationszahlungen bedürften im Übrigen einer vertraglichen Regelung. „Früher nannte man das Friedensvertrag“, sagte Tietje der F.A.Z.

Aus Sicht des Völkerrechtlers Helmut Aust von der Freien Universität Berlin spricht viel dafür, dass die russischen Zentralbankreserven als hoheitliche Gelder grundsätzlich immunitätsgeschützt sind. „Man kann davon ausgehen, dass diese Reserven übergeordneten finanz- und volkswirtschaftlichen Zwecken der russischen Regierung dienen.“ Dass das Völkerrecht wegen des russischen Angriffskrieges eine Ausnahme von diesem Grundsatz zulasse, sieht Aust kritisch. Auch westliche Staaten müssten dann befürchten, dass ihr Auslandsvermögen künftig weniger sicher vor dem Zugriff anderer Regierungen sei.

Anders als von Borrell behauptet, lassen sich der afghanische und der ukrainische Fall nach Ansicht der Juristen nicht vergleichen. Präsident Joe Biden hat angeordnet, das beschlagnahmte Vermögen der früheren afghanischen Regierung im Wert von 7 Milliarden Dollar aufzuteilen, eine Hälfte für die notleidende Bevölkerung in Afghanistan und die andere für Terroropfer in den Vereinigten Staaten.

Aust verweist auf die unterschiedlichen Ziele der USA in Afghanistan und der Ukraine. Die regierenden Taliban sollten – anders als die Ukraine – gerade kein Geld bekommen. Ein EU-Diplomat unkt denn auch, Borrell wisse „wohl selbst nicht genau, was er fordert“.