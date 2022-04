Militärökonom im Gespräch : „Die russische Armee hat logistisch versagt“

Aktualisiert am

Der Militärökonom Marcus Keupp spricht im Interview über Korruption und Dilettantismus in den russischen Streitkräften und die enormen Materialverluste im Krieg gegen die Ukraine.

Spuren des Krieges: zerstörtes russisches Militärmaterial in der ukrainischen Stadt Trostyanets Bild: Anastasia Taylor-Lind/Guardian/e

Herr Keupp, würde ein Importstopp der EU von Öl und Gas Putins Kriegsfähigkeiten einschränken?

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Nein, das russische Rüstungsmaterial, das in der Ukraine zum Einsatz kommt, ist bereits in der Vergangenheit gebaut worden. Die Treibstoffe für dieses Material kommen aus der russischen Eigenproduktion. Selbst wenn das gesamte Exportgeschäft heute auf einen Schlag zusammenbräche, würde der Krieg nicht morgen enden.

Wie autark ist die russische Rüstungsindustrie? Ein Panzerwerk in Jekaterinburg soll die Produktion zwischenzeitlich gestoppt haben wegen des Mangels an Ersatzteilen aus dem Westen, und in Militärfahrzeugen sind Bauteile von Bosch gefunden worden.