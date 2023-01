Russische Wirtschaft : Abwärts mit Putin

Mitten in Moskau kann man sich wünschen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Für umgerechnet 1,35 Euro steckt man im Einkaufs- und Unterhaltungszentrum „Filion“ im Westen der russischen Hauptstadt einen Hundert-Rubel-Schein in einen Automaten und formuliert seinen Wunsch. Der Automat füttert dann ein Dutzend Fische in einem Aquarium. Sie sollen, so das Angebot, den Wunsch erfüllen. Die Fische wirken nicht überfüttert. Orangene, schwarze, silberne kämpfen um die Krumen.

Zentren wie „Filion“ standen lange für den russischen Verbrauchertraum: Einkaufen wie im Westen, Kino, Sport unter einem Dach. In den Gängen läuft weiter westliche Popmusik. Aber sie sind fast leer. „Bald Eröffnung“ steht auf Planen, die Vitrinen verhängen. Danach sieht es nicht aus. Viele westliche Ketten haben Russland nach dem Überfall auf die Ukraine verlassen. Aus „Filion“ verschwanden zum Beispiel Decathlon, Adidas und Levi’s.

Grau und leer sind die Paneele an der Fassade des klotzigen Baus, auf denen die Logos vieler Marken prangten, die nun nicht mehr da sind. Im Zentrum ist sogar die Niederlassung der Baumarktkette OBI geschlossen, obwohl deren russischer Zweig für einen Symbolbetrag an einen heimischen Investor ging. Im Untergeschoss von „Filion“ herrscht Betrieb bei der französischen Supermarktkette Auchan, die Russland die Treue hält. Sonst sind kaum Kunden in dem Einkaufszentrum unterwegs.

Mehr Ratenkäufe, weniger Konsum

Am Stand für Messer und Luftgewehre, wo man schießen üben und Aufnäher der Kriegssymbole „Z“ und „V“ kaufen kann, langweilt sich ein Angestellter im „Russland“-T-Shirt. Am meisten Andrang ist noch bei Wkusno – i totschka (Lecker und Punkt), dem russischen Nachfolger von McDonald’s. Die Amerikaner konnten erreichen, dass ihre goldenen Doppelbögen aus Russland verschwanden. Sie hatten nur drei Franchisenehmer. Bei KFC nebenan sind es Hunderte. Die Umbenennung zu einer alten Marke, Rostic’s, klappt nicht, die Hähnchen werden weiter unter altem Logo gebraten.

Auch die Nachfrage ist eingebrochen. Ökonomen verweisen auf einen Rückgang des privaten Konsums um fast 10 Prozent im vergangenen Jahr. Es schließen viel mehr Cafés, Bars, Restaurants, als neue aufmachen, berichtete die Zeitung „Kommersant“. Der Kauf auf Raten sei 2022 um das Zehnfache angestiegen. Auf „Kommersant FM“, dem Radiosender der Zeitung, geht es pausenlos um Wirtschaftssorgen. Oft fallen Wörter wie Unbestimmtheit, Rückgang, Überleben.

Autos ohne Airbags oder ABS

Wladimir Putin gibt den Optimisten. Jüngst hat der Präsident die Lage der russischen Wirtschaft wieder als „stabil“ beschrieben. Er pries, dass die Teuerung niedriger sei als erwartet und die Arbeitslosigkeit gering. Die Inflation betrug offiziell für das vergangene Jahr 11,9 Prozent. Nach Russlands Überfall Ende Februar wurden zwischenzeitlich höhere Werte verzeichnet. Aber einzelne Produkte sind weiter viel teurer als früher. Oder fehlen.

Besonders karg sieht der Markt für Autos und Ersatzteile aus. Westliche Hersteller haben sich zurückgezogen; chinesische kommen allmählich nach; heimische bauen Autos ohne Airbags oder ABS und mit veralteten Motoren. 2022 wurden 58,8 Prozent weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Es gibt Sonderregeln für Versicherer, die keine Reparatur mit Originalteilen mehr zahlen müssen. Dennoch sind die Policen viel teurer als früher.