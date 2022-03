Erdgas aus Russland : Was hinter Putins überraschender Rubel-Drohung steckt

Russisches Erdgas soll künftig nur noch in Rubel bezahlt werden können. Was bezweckt der Kreml damit? Und wie reagiert der Westen?

Der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch im Kreml während einer Videokonferenz. Bild: via REUTERS

Deutschland und andere „unfreundliche Staaten“ sollen nach einer Ankündigung von Russlands Präsident Wladimir Putin Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlen. Putin sagte am Mittwoch, er habe seine Regierung angewiesen, keine Zahlungen in Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren. Eine Zahlung russischer Waren in Devisen habe „ihren Sinn verloren“. Lieferungen würden weiter in vollem Umfang getätigt, versicherte der Kremlchef im Laufe einer im Staatsfernsehen übertragenen Videokonferenz.

Auf die Ankündigung reagierte der europäische Gaspreis mit einem deutlichen Anstieg von rund 20 Prozent auf 119 Euro für die Megawattstunde. Zwischenzeitlich erreichte der Preis sogar mehr als 132 Euro. Anfang des Monats hatte er sogar 200 Euro überschritten. Das russische Vorgehen richtet demnach gegen 48 Staaten, darunter alle EU-Länder, aber auch die USA, Kanada und Großbritannien. Die Bekanntgabe ließ die russische Währung aufwerten. Ihr Kurs stieg von rund 106 Rubel für den Dollar bis auf weniger als 96 Rubel. Nach dem Überfall auf die Ukraine hatte sie zunächst von einem Durchschnittskurs von rund 74 Rubel bis auf 130 Rubel abgewertet, sich zuletzt schon wieder deutlich befestigt.

Ein „klarer Vertragsbruch“?

Die Zentralbank und die russische Regierung hätten nun eine Woche Zeit, Modalitäten für die Rubelzahlungen festzulegen, sagte Putin. Der Westen habe selbst seine Währungen entwertet, indem er russische Aktiva im Ausland eingefroren habe. Als Reaktion auf Sanktionen hatte die russische Regierung schon Anfang des Monats beschlossen, finanzielle Verpflichtungen bei „unfreundlichen Staaten“ wie Anleiheschulden nur noch in Rubel zu begleichen.

Der Spezialist für das Management von Währungsrisiken 7-Orca sieht mehrere ökonomische Argumente für diesen Schritt Russlands. Man zwinge damit ausländische Gaskäufer, am Devisenmarkt Rubel zu erwerben. Inwieweit die Liquidität am Rubelmarkt ausreiche, sei schwer zu sagen, sagt Ralf Umlauf, Analyst der Helaba. „Besonders tief dürfte der Markt nicht sein, weil ja alle westlichen Länder faktisch außen vor sind.“ Allerdings könne die russische Notenbank theoretisch unbegrenzt Rubel drucken und an die Käuferländer gegen Devisen abgeben, wobei der Umtauschkurs fraglich sei.

Substanziell ändere sich eigentlich erstmal nicht so viel, schrieb der Ökonom Jens Südekum auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter. Am Ende landeten die Devisen bei der Zentralbank. Das Perverse sei, dass diese sanktioniert und ihre Reserven im Westen eingefroren seien. Nun zwinge Putin den Westen, seine Sanktionen selbst zu unterlaufen. Dies sei „eine echte Breitseite“, eine Vergeltungsmaßnahme, die in dieser Form nicht viele erwartet hätten. „Wir müssen uns überlegen, wie tief wir die russische Notenbank noch sanktionieren können, weil wir weiter mit ihr zusammenarbeiten müssen“, sagt Gunter Deuber, Chefvolkswirt der Raiffeisenbank International. Es habe immer im Raum gestanden, Russland die Nutzung von Dollar oder Euro zu verbieten könnte. Das werde nun schwieriger.