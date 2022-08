In Moskau fehlt es an fast nichts

Alltag in Russland : In Moskau fehlt es an fast nichts

Am Roten Platz wirkt auf den ersten Blick alles wie immer. Scharen von Touristen schlendern an diesem heißen Augusttag über das Kopfsteinpflaster zwischen Kremlmauer und Luxuskaufhaus Gum, fotografieren einander vor den bunten Zwiebeldächern der Basiliuskathedrale, essen Eis, sind guter Laune.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Auch das Gum selbst, ein reich verzierter Prachtbau mit filigranem Glasdach von 1893, wirkt unverändert: In den Schaufenstern werben westliche Luxusmarken mit Haute Couture, davor blühen üppige, bestens gepflegte Blumenbeete.

Doch wer genauer hinsieht, bemerkt selbst hier, rund um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt, die der Stolz des ganzen Landes sind, die Folgen seines Krieges gegen die Ukraine: Weil selbst aus Asien inzwischen kaum noch Touristen kommen, wehen an den Stäben der Reisegruppenleiter nur noch kleine russische Flaggen. Und in manchen Schaufensterscheiben des Gum sind bloß die Spiegelbilder der Menschen auf dem Roten Platz zu sehen, weil die Vitrinen dahinter leer sind.

Im Gum sitzt Inna auf einer Bank und isst Eis. Inna ist um die fünfzig und aus Chabarowsk, einer Industriestadt in Russlands Fernem Osten. Immer schon wollte sie sich das Gum ansehen, und nun, da sie es endlich geschafft hat, sind die Boutiquen um sie herum fast alle geschlossen: „Aus technischen Gründen“ steht auf klein beschriebenen DIN-A4-Schildern an den Türen, oder „wegen Inventarisierung“, was natürlich beides nicht stimmt: Schon Anfang März hatten die meisten westlichen Edelmarken ihre Läden in Russland wegen Moskaus Angriff auf die Ukraine geschlossen; kurz darauf verboten EU und USA den Export von Luxusgütern nach Russland. Doch die Läden im Gum sind, obwohl geschlossen, beleuchtet und dekoriert – sogar Mitarbeiter sind in einigen zu sehen. Niemand soll auf den ersten Blick bemerken, dass etwas nicht stimmt.

Es wird „renoviert“

Das gelingt in Russland derzeit nicht überall: In einem einfacheren Einkaufszentrum im Südwesten Moskaus etwa haben manche Geschäfte wie der beliebte Unterwäscheladen Victoria’s Secret, der prominent an einem der Eingänge im Erdgeschoss liegt, die Rollläden heruntergelassen, was der Szenerie etwas Bedrückendes gibt. Auf anderen Etagen hingegen fallen die Schließungen kaum auf: Auf Planen wird behauptet, dahinter entstehe gerade etwas Neues.

Im Gum jedenfalls ist die Illusion von Normalität nahezu perfekt. Auch Inna hat ihr geglaubt: Sie dachte, die Boutiquen machten erst später auf. Ohnehin kann nichts ihre Begeisterung für das Kaufhaus trüben, denn gerade war sie im Gastronom, dem edlen Lebensmittelladen, der wie das ganze Gum ein Hort der Sowjetnostalgie ist. Vieles sieht darin noch aus wie damals, sogar die Kleidung der Verkäuferinnen: „Wie in einem der Filme aus den Fünfziger- oder Sechzigerjahren“, schwärmt Inna. Zudem seien die Preise so normal, man könne sich ja sogar etwas Kleines zu essen kaufen. Von Sanktionen hat Inna in ihrer Heimatstadt noch nichts bemerkt, und ob die „Spezialoperation“, wie der Krieg in Russland offiziell heißen muss, richtig sei, weiß sie auch nicht: „Ich bin doch nicht in der Armee“, antwortet sie beinahe beleidigt.

So ähnlich sieht das auch Nina, die im Gum selbst in normalen Zeiten eine wohl wichtigere Rolle hat als die Verkäuferinnen bei Hermès und Prada: Nina verkauft Eis. Und dieses Eis, das ebenfalls seit Sowjetzeiten legendär ist, kann sich im Gegensatz zu einer Gucci-Tasche jeder Tourist leisten. Eine fertig befüllte weiche Waffel mit einer Kugel Sahne- oder Schokoladeneis kostet 100 Rubel, umgerechnet rund 1,70 Euro. Die Leute kämen doch viel eher ins Gum, um sich umzusehen und Eis zu essen, als in die Boutiquen zu gehen, sagt Nina – darum störe es auch kaum jemanden, dass vieles geschlossen sei. Nina lebt im Umland von Moskau, und auch dort, sagt sie, merke man von den Sanktionen bisher kaum etwas. Nur die Preise seien etwas gestiegen. Zum Krieg will auch sie sich nicht eindeutig positionieren: Das sei so eine „komplizierte politische Lage“, da wisse sie nicht, wer recht habe, sagt sie ausweichend. Aber ihr täten alle leid, die stürben, „ihre und unsere“, am besten wäre es doch, das Ganze würde schnell aufhören. Schon diese Haltung ist in Russland, wo der Krieg als notwendige Maßnahme zum Schutz vor einer aggressiven NATO dargestellt wird, durchaus mutig.