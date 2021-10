Gaskrise in Europa : Moskau verspricht mehr Gas mit Nord Stream 2

Kurz nachdem die Pipeline Nord Stream 2 einer Genehmigung durch die Bundesnetzagentur ein Stück näher gekommen ist, hat Russlands Präsident Putin abermals eine Ausweitung der Gaslieferungen in Aussicht gestellt. Am Mittwoch wies Putin den staatlich kontrollierten Energiekonzern Gazprom an, bald mit der Befüllung seiner Gasspeicher in Europa zu beginnen. Die Speicher von Gazprom in Deutschland, Österreich und den Niederlanden sind im Vergleich zu denen europäischer Energiekonzerne auffällig leer, was neben anderen Gründen zu dem enormen Anstieg der Gaspreise in den vergangenen Monaten beigetragen hat.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

In früheren Jahren hatte Gazprom seine Speicher zu diesem Zeitpunkt schon deutlich besser gefüllt. Russland wird deshalb vorgeworfen, bewusst Lieferungen zurückzuhalten, um eine schnelle Zertifizierung von Nord Stream 2 zu erzwingen. Diese Woche hatte das Bundeswirtschaftsministerium unter dem geschäftsführenden Ressortchef Peter Altmaier (CDU) bekannt gegeben, dass die Erteilung einer Zertifizierung für die Pipeline „die Sicherheit der Gasversorgung der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union nicht gefährdet“. Diese sogenannte Versorgungssicherheitsanalyse ist im Energiewirtschaftsgesetz vorgeschrieben, wenn ein Transportnetzbetreiber aus einem Nicht-EU-Land Gas in die Gemeinschaft liefern will.