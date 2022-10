Deutsche Außenhandelspolitik : Wehrhafte Marktwirtschaft

Die äußere Sicherheit hat Adam Smith in seinem berühmten „Wohlstand der Nationen“, dem Grundlagenwerk der Marktwirtschaft, als eine der wenigen vom Staat zu erfüllenden Aufgaben benannt. Es handele sich um eine Pflicht von großer Bedeutung, die auf der Hand liege und auch dem gewöhnlichen Verstand zugänglich sei, schrieb Smith.

In einer Welt zunehmender geopolitischer Spannungen ist es nicht genug, die Soziale Marktwirtschaft um eine ökologische Komponente zu erweitern. Die Soziale Marktwirtschaft der Zukunft muss ebenso wehrhaft sein. Gerade das vorübergehend in Selbstvergessenheit gefallene Deutschland wird inmitten der Umwälzungen seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine mit dieser Erkenntnis konfrontiert.

Für Adam Smith beschränkte sich der Schutz einer Gesellschaft „vor Gewalttaten und Angriffen anderer unabhängiger Gesellschaften“ auf die Bereitstellung von Streitkräften. Deutschland hat es nach der Wiedervereinigung vorgezogen, seine Friedensdividende zu konsumieren, seine äußere Sicherheit weitgehend an die Vereinigten Staaten zu delegieren und die Absprache innerhalb der NATO, als Zielmarke für die Verteidigungsausgaben zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anzustreben, souverän zu ignorieren.

Die Folgen sind bekannt: Als der Ukrainekrieg ausbrach, erklärte der Inspekteur des Heeres die Truppe für blank. Alleine die Beschaffung ausreichender Munition würde 20 Milliarden Euro kosten, die Aufstellung eines einzigen Großverbands wird sich wohl mindestens bis zum Jahr 2026 hinziehen.

Sicherheit benötigt zusätzliche Anforderungen

Als Smith schrieb, ließ sich äußere Sicherheit auf den Einsatz von Militär beschränken. Heute benötigt das Konzept zusätzliche Anforderungen: Versorgungssicherheit bei Energie und Rohstoffen, Sicherheit von Technologie und – nicht nur militärischen – Kompetenzen und Daten vor feindlichem Zugriff sowie ein Schutz von kritischer Infrastruktur.

Wichtige Lektionen in der Energiesicherheit musste die alte Bundesrepublik in den Ölkrisen vor rund einem halben Jahrhundert lernen, als arabische Ölförderer nach dem Jom-Kippur-Krieg die Abhängigkeit Deutschlands und anderer westlicher Industrienationen vom billigen arabischen Öl für drastische Preissteigerungen nutzten. Die westlichen Wirtschaften stürzten, so wie heute wieder, in eine Kombination aus Wirtschaftsschwäche und hoher Inflation.

Damals wurden Lehren gezogen: Die westlichen Länder diversifizierten ihre Ölversorgung, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Das war zwar auf den ersten Blick teurer als die alte Lösung, aber die höheren Preise ließen sich als eine Prämie für Versorgungssicherheit verstehen. Zudem bildeten die Industrienationen strategische Ölreserven für Notfälle, die bis heute existieren.

Angewendet wurde das Prinzip der Diversifizierung auch auf die Versorgung mit Gas, nachdem die Bundesrepublik in jener Zeit im Zuge der „Röhrengeschäfte“ billiges Gas aus der Sowjetunion zu beziehen begann. Für die damaligen wirtschaftlichen und politischen Eliten in der Bundesrepublik war klar: Sowjetisches Gas ist vorteilhaft für Deutschland, aber es darf niemals eine Abhängigkeit entstehen.

Was Deutschland seinerzeit mit hohen Kosten gelernt hatte, wurde nach der Jahrtausendwende in den Wind geschlagen. Deutschland machte sich abhängig von russischem Gas, der größte deutsche Gasspeicher wurde an die Russen verkauft und die Lagerung nennenswerter Reserven unter anderem aus Kostengründen abgelehnt. Die Gasspeicher, über die heute so viel gesprochen wird, enthalten keine strategischen Reserven. Sie dienen in erster Linie dem Ausgleich jahreszeitlicher Schwankungen im Gasverbrauch.