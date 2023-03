Die Staaten in Zentralasien und auf dem Kaukasus kaufen wie nie zuvor: Pumpen, Autos, Computer. Vieles landet trotz Sanktionen in Russland.

Mal um Mal verschärft der Westen seine Wirtschaftsblockade gegen Russland. Doch Unterbrechungen des Zahlungsverkehrs, Ölboykott und Preisdeckel zeigen nur begrenzt Folgen. Es gelingt Moskau, Importverbote zu unterlaufen. Die Bundesregierung will den Endverbleib von Waren schärfer kontrollieren. China und die Türkei stehen auf der Verdachtsliste der Sanktionsbrecher oben. Mehrmals haben die USA die Türkei, deren Exporte nach Russland raketenartig gestiegen sind, gewarnt, zuletzt, so die „Washington Post“, vor der Wartung russischer Flugzeuge. Ankara, das Sanktionen ablehnt, weist Vorwürfe zu­rück.

Ökonomen der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) bestätigen nun Berliner Mutmaßungen über andere Wege, auf denen sanktionierte Waren nach Russland gelangen. Die im Binnenmarkt der Eurasischen Wirtschaftsunion neben Belarus verbundenen Länder Armenien, Kasachstan und Kirgisistan seien wohl zu einer Drehscheibe für Umgehungsgeschäfte geworden – wenn auch „nicht unbedingt mit dem Wissen der westlichen Exporteure“, schreibt die Bank.

Demnach wird der „dramatische Rückgang“ der westlichen Direktexporte nach Russland teils durch indirekte via Kaukasus und Zentralasien kompensiert. Die dort stark gestiegene Einfuhr werde „zu einem substanziellen Teil“ an russische Käufer weitergeleitet. Die Studie belege, „dass zwischengeschalteter Handel über benachbarte Volkswirtschaften genutzt wird, um die Sanktionen zu umgehen“.

Lieferungen könnten fehlerhaft deklariert sein

Weiter schreiben die Autoren um EBRD-Chefvolkswirtin Beata Javorcik: „Der Rückgang der EU-Ausfuhren nach Russland war bei den sanktionierten Waren rund 80 Prozent stärker als bei anderen Waren, während die Ausfuhr sanktionierter Waren nach Armenien, Kasachstan und Kirgisistan um 30 Prozent im Vergleich zu anderen Waren stieg.“ Javorcik gibt allerdings zu bedenken, dass der Zwischenhandel „nur ein Bruchteil dessen ist, was zuvor direkt nach Russland exportiert wurde“. Genau gesagt, seien es 5 Prozent.

In Wahrheit dürfte der Anteil größer sein. So wurden nur statistisch dokumentierte Geschäfte untersucht. Schmuggelwaren tauchen definitionsgemäß darin nicht auf. Lieferungen könnten fehlerhaft deklariert sein, halten die Autoren fest. In der Detailanalyse ist ihnen aufgefallen, dass unter den von den fraglichen Ländern importierten Waren der Anteil jener überproportional gewachsen sei, die Russland nicht erhalten soll.

So habe die Einfuhr von Pumpen und Kompressoren aus der EU und Großbritannien in Armenien, Kasachstan und Kirgisistan deren Rückgang im Russlandgeschäft um mehr als die Hälfte kompensiert. Bei Autos seien es etwa 60 Prozent gewesen. Ihr Exportwert sei von Mai bis August 2022 gemessen an den Vergleichsdaten 2017 bis 2021 um das Elffache gestiegen. Für Waschmaschinen lag die Ersatzquote bei mehr als 70 Prozent, bei Farben und Lacken über 90 Prozent. Bei Computern, Raupenschleppern oder Mähdreschern habe die Einfuhr das Minus im Russlandgeschäft überkompensiert.

Rekordverdächtige Exportzahlen

Dabei geht es oft nur um zwei- oder dreistellige Millionenbeträge. Doch gemessen an der Wirtschaftskraft von Kirgisistan und Armenien summiere sich das auf stolze Zuwächse von 4 bis 6 Prozent. Importe aus China und der Türkei hinzugerechnet, kommt man laut Osteuropabank auf mehr als 15 Prozent des Bruttoinlandproduktes.

Auch in der deutschen Handelsstatistik schlägt sich der starke Zuwachs nieder. So kletterte die Ausfuhr in das kleine Kirgisistan laut Statistischem Bundesamt 2022 um rekordverdächtige 561 Prozent auf 323 Millionen Euro. Armenien importierte 166 Prozent mehr als im Jahr vor dem Krieg, Kasachstan 95 Prozent. Usbekistan und Tadschikistan, beide Nichtmitglieder im Moskauer Zoll-Klub, wohl aber im Bündnis der postsowjetischen GUS, kamen auf Steigerungsraten von 130 und 74 Prozent. Usbekistans Premierminister Abdulla Aripov war diese Woche mit einer Wirtschaftsdelegation zu politischen Gesprächen in Deutschland.

Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft relativiert den Exportanstieg mit dem Blick auf die absoluten Zahlen: Dem Rückgang der Ausfuhr nach Russland von 12 Milliarden Euro stehe ein Exportanstieg in die anderen Länder um gerade einmal 2,5 Milliarden Euro gegenüber. Dennoch sei die Situation komplex: „Zweifellos gibt es russische Umgehungsbestrebungen, Parallelimporte, aber auch legale Exporte nach Russland über die Nachbarländer.“ Man sehe aber „keinerlei Anzeichen für eine bewusste Verletzung von Sanktionsbestimmungen durch deutsche Unternehmen“.

Andererseits haben viele südliche Nachbarn Russlands von der Krise durch den Überfall auf die Ukraine wirtschaftlich profitiert – was zusätzliche Nachfrage erzeugt. Viele Russen sind dorthin geflohen, neue Arbeits- und Geschäftsmöglichkeiten taten sich auf. Die Berater der German Economic Group weisen darauf hin, dass das Bruttoinlandprodukt in Armenien voriges Jahr um 12,5 Prozent gestiegen sei, das Pro-Kopf-Einkommen um 40 Prozent auf 6600 Dollar.

Auch die Wirtschaft Georgiens, dem derzeit im Warenverkehr zwischen Armenien und der Türkei mit Russland hoch beanspruchten Transitland, ist 2022 mit 10,2 Prozent zum zweiten Mal in Folge zweistellig gewachsen. Im politisch nach Westen orientierten Georgien konnte die Analyse der Osteuropabank hingegen keinen Anstieg der Importe solcher Güter feststellen, deren Ausfuhr nach Russland untersagt ist.