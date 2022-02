Putin und die Oligarchen : Das Primat des Krieges

Am Donnerstagabend, rund zwölf Stunden nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine, trafen sich Russlands mächtigste Wirtschaftsvertreter mit Präsident Wladimir Putin. 37 Konzernchefs saßen hinter Masken und mit großem Sicherheitsabstand vor Putin im prächtigen Katharinensaal des Kremls – dort, wo Putin drei Tage zuvor in Vorbereitung des Einmarschs die Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete beschlossen hatte. Nun saßen 37 Männer im Saal, von denen viele am selben Tag Milliarden Dollar verloren hatten, weil die Börsenkurse ihrer Unternehmen am Vormittag ins Bodenlose gestürzt waren. Trotzdem hörten sie regungslos zu, wie Putin von dem Angriff als „notwendige Maßnahme“ sprach: Es habe keine andere Wahl gegeben, da die Risiken für die nationale Sicherheit so hoch gewesen seien, dass unklar gewesen sei, wie Russland sonst „weiter hätte existieren können“. Er bat die Konzernchefs um „Verständnis“ für den Einsatz und die „Restriktionen“, die es geben werde, und sagte, Russland werde trotz allem ein „Teil der Weltwirtschaft“ bleiben.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau.

Von den Zuhörern meldet sich nur einer zu Wort, der Chef der Industriellen- und Unternehmervereinigung Alexandr Schochin. Er versicherte dem Präsidenten Solidarität: Das russische „Business“ habe seit 2014 gelernt, sich an Krisen anzupassen, und sich unter diesen Bedingungen sogar weiterzuentwickeln. Mit Unterstützung der Regierung und indem die Unternehmen „noch energischer, effektiver“ arbeiteten, seien die neuen Schwierigkeiten zu meistern. Keiner im Katharinensaal merkte an, dass Russlands Wirtschaft durch den Krieg und seine Folgen um Jahre zurückgeworfen werden dürfte.

Krieg ist Gift für die Wirtschaft

Das klingt verrückt: Wirtschaftsvertreter unterstützen eine Politik, die Gift ist für ihre eigenen Interessen. Die nicht nur ihre Unternehmen, sondern viele von ihnen persönlich trifft – sie von ihren Villen in Südfrankreich und London abschneidet, vom „Shopping in Mailand“ und „Partymachen in Saint Tropez“, wie der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell diese Woche twitterte. Auch Amerikas Präsident Joe Biden kündigte diese Woche neue Sanktionen gegen „korrupte Milliardäre“ an: Die Oligarchen hätten von ihrer Nähe zum Kreml profitiert, nun sollten sie dafür bezahlen. Doch dass dies etwas an ihrer Loyalität zu Putin ändert, ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Seit 2014, als der Westen glaubte, mit persönlichen Strafmaßnahmen, mit Einreisesperren und dem Einfrieren von Vermögen Unruhe in die Kreml-Elite bringen zu können, hat Putin die Konzernchefs noch enger an sich gebunden. Und zwar nicht hinter verschlossenen Türen, sondern öffentlich, damit auch alle es verstehen: Wer mitspielen will, muss auch die Politik mittragen.

Ein gutes Beispiel dafür ist Arkadij Ro­tenberg, ein Kampfsport-Freund aus Putins Sankt Petersburger Kindheitstagen. Sein Aufstieg verlief parallel zu dem seines beinahe gleichalten Freundes; vom Judo-Trainer und Sportstudiobetreiber, der Rotenberg noch Ende der Neunzigerjahre war, verwandelte er sich innerhalb von 10 Jahren in den „König der Staatsaufträge“. Gemeinsam mit seinem Bruder Boris bekam er den Zuschlag, als der staatlich kontrollierte Gaskonzern Gazprom sich 2008 von mehreren Pipeline- und Anlagenbaufirmen trennte; daraus formten die Brüder die neue Firma Strojgasmontasch, die für den Staat fortan überteuerte Leitungen bauen durfte. Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 erhielt Ro­tenberg ein Sechstel des Auftragsvolumens. Aber dann kam die Annexion der Krim, und der von Russland unterstützte Krieg in der Ostukraine begann.