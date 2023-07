Aktualisiert am

Der kriegsbedingte Boom der Rüstungsindustrie treibt Russlands Wirtschaft an. Hier zu sehen: ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ BM-21 Bild: Reuters

Russlands Wirtschaft entwickelt sich im zweiten Jahr des Überfalls auf die Ukraine ungeachtet aller westlichen Sanktionen laut Präsident Wladimir Putin besser als erwartet. „Unsere Ergebnisse sind, zumindest vorerst, sagen wir vorsichtig, besser als bisher erwartet, besser als vorhergesagt“, wurde Putin auf der Internetseite des Kremls wiedergegeben, nachdem Premierminister Michail Mischustin ihm berichtet hatte.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge



Demnach könnte das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) in diesem Jahr 2 Prozent übersteigen, nachdem es im vorigen um mehr als 2 Prozent geschrumpft war. Der Anstieg der Verbraucherpreise könnte von zuletzt knapp 14 Prozent auf 5 Prozent begrenzt werden.

Westliche Analysten sind da zurückhaltender. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet in Russland ein Wachstum von 0,7 Prozent. Die Osteuropaspezialisten vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) schätzen es nach einer am Mittwoch vor­ge­legten Studie auf 1 Prozent. Die in Russland engagierte italienische Bank Unicredit kalkuliert es genauso hoch.

Vasily Astrov, WIIW-Russlandexperte, nennt zwei ausschlaggebende Gründe für das Wachstum der russischen Wirtschaft im Krieg: „Die boomende Rüstungsindustrie und der wieder anziehende Privatkonsum aufgrund steigender Reallöhne.“ Steigende Militärausgaben trieben vor allem die Industrieproduktion, sagt Astrov. Er macht aber auch auf einen weiteren Punkt aufmerksam.

Die Reallöhne stiegen wegen des Arbeitskräftemangels, der sich durch Auswanderung und Mobilmachung zugespitzt habe. Das stütze den privaten Konsum, der in Russland wieder das Niveau des Jahres 2021 erreicht habe. Auch Unicredit schreibt in ihrem jüngsten Osteuropa-Bericht, die Konsumnachfrage in Russland erhole sich angesichts der niedrigeren Inflation und der angespannten Arbeitsmarktbedingungen.

Zwar sei die Inflation rückläufig, doch könnte die aktuelle Rubelschwäche einen Preisschub auslösen, sagt Astrov. Die Perspektiven blieben reduziert: „Neben den Sanktionen – vor allem bei Energie und Hochtechnologie – begrenzt auch der um sich greifende Fachkräftemangel durch Auswanderung und Mobilmachung die Wachstumsaussichten.“

Schwer zu schaffen machte Russland der Einbruch im Geschäft mit Gas und Öl. Von Januar bis Mai seien die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr um die Hälfte gesunken, während die Ausgaben um 26,5 Prozent stiegen. „Eine Zeit lang wird Russland mit den daraus resultierenden Budgetdefiziten leben können, angesichts der Kriegskosten stellt sich allerdings die Frage wie lange“, sagte Astrov.

„Fragile Erholung“ in der Ukraine

Laut Moskaus Finanzminister Anton Siluanow wird das Haushaltsdefizit dieses Jahr 2 Prozent des BIP nicht übertreffen. Das halten westliche Beobachter für ambitioniert. Der IWF hatte ein Minus von bis zu 6,5 Prozent prognostiziert, das WIIW erwartet eines von 3,5 Prozent.

Weniger günstig sieht die Lage in der von Russland überfallenen Ukraine aus. Zumindest sollte das Tief mit dem BIP-Einbruch um 29,1 Prozent 2022 erreicht sein. Solange der Krieg nicht eskaliere, sei ein Wachstum von 2 Prozent möglich, stellt das WIIW fest, Unicredit sieht eine „fragile Erholung“.

Die Stimmung der ukrainischen Betriebe sei leicht positiv, die Inflation rückläufig, doch verharrten Arbeitslosigkeit und Armutsquote über 20 Prozent. Angesichts des großen Finanzbedarfs des Landes bleibe westliche Unterstützung lebensnotwendig, sagt WIIW-Ukraineexpertin Olga Pindyuk.

Fragil ist die Wirtschaftslage auch in Zentral- und Südosteuropa. Der Einkaufsmanagerindex, ein Frühindikator, tendiert vielfach deutlich nach unten. Trotz hoher Inflation wird angesichts von Wahlen wie in Polen, das dem Euroraum nicht angehört, über Zinssenkungen zur Stützung der Wirtschaft spekuliert. Nach einem mageren vierten Quartal 2022 sei das Wachstum in vielen Ländern im ersten Quartal des laufenden Jahres zum Erliegen gekommen oder gar, wie in Polen, Tschechischer Republik und Ungarn, negativ ausgefallen, sagt Astrov.

Das habe „neben den sinkenden Realeinkommen vor allem mit der Rezession in Deutschland und den hohen Energiepreisen zu tun“. Die deutsche Industrie ziehe die stark mit ihr verflochtenen Betriebe in den Visegrád-Staaten (Polen, Ungarn, Tschechische Republik und Slowakei) nach unten.

Rezession in Deutschland reißt Ostmitteleuropa mit

Die Abwärtsrisiken für die Prognose hätten sich deutlich erhöht, sagt Astrov. Neben der möglichen militärischen Eskalation des Ukrainekrieges belasten vor allem die Rezession in Deutschland und zusätzliche Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) die Aussichten. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie leide enorm unter den im Vergleich zu den USA viel höheren Energiekosten. „Das ist natürlich Gift für die Konjunktur in Ostmitteleuropa.“

Mehr zum Thema 1/

Für das Jahr 2023 prognostiziert das Institut den EU-Mitgliedern der Region eine Verlangsamung des Wachstums auf durchschnittlich 1,2 Prozent. Damit würden sie noch immer mehr als doppelt so stark wachsen wie die Eurozone (0,5 Prozent). Vor allem die südosteuropäischen EU-Mitglieder Rumänien (3,0 Prozent) und Kroatien (2,5 Prozent) legten stark zu, während die Visegrád-Länder, von denen Ungarn in eine Rezession fallen werde, mit durchschnittlich 0,6 Prozent kaum expandierten. Die Staaten am Westbalkan lägen mit im Schnitt um 1,9 Prozent deutlich darüber.