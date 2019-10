IT-Konzern Yandex : Wie der Kreml seine Kontrolle über die Digitalbranche ausweitet

Aktualisiert am

Yandex ist Russlands Antwort auf Google: die meistbenutzte Suchmaschine und der größte IT-Konzern des Landes – mit Taxi-App, Essenslieferdienst, Carsharing und Online-Handel. Yandex ist modern, innovativ und eines der wenigen russischen Privatunternehmen, das auch bei ausländischen Investoren beliebt ist. Im Laufe des vergangenen Jahres aber sind seine Aktien mehrfach drastisch eingebrochen: Anleger befürchten, der russische Staat könne seine Kontrolle über den Konzern ausweiten.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. F.A.Z.

Im Juli hatte der Abgeordnete Anton Gorelkin von der Regierungspartei Einiges Russland einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, der von Medien bald „Gesetz gegen Yandex“ getauft wurde: Danach sollten Digitalfirmen, die für die „Informationsinfrastruktur Russlands von Bedeutung sind“, nur noch zu 20 Prozent Ausländern gehören dürfen. Für Yandex hätte das große Folgen: Die Muttergesellschaft ist in den Niederlanden registriert, zu wichtigen Anteilseignern gehören internationale Investmentgesellschaften. Yandex-Mitgründer und Hauptanteilseigner Arkadij Wolosch besitzt neben der russischen auch die maltesische Staatsbürgerschaft. All das wäre laut Gesetzentwurf so nicht mehr möglich – die Aktie stürzte kurz nach dessen Bekanntwerden ab.