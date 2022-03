Zinszahlungen : Russland kann Zahlungsausfall vorerst abwenden

Erleichterung ist am Freitag unter den Gläubigern Russlands nicht zu verspüren gewesen. Zu unklar ist die Nachrichtenlage rund um die seit vergangenen Mittwoch fälligen Zinszahlungen über 117 Millionen Dollar für zwei russische Staatsanleihen gewesen. Darüber hinaus stehen weitere Zahlungen Russlands an, die durch die Sanktionen im Finanzbereich scheitern können.

Dann wäre das ein technischer Zahlungsausfall, der erste Russlands seit der Oktoberrevolution 1917, als die Kommunisten nicht für die Schulden des Zaren aufkommen wollten. Die Nachrichtenagenturen Reuters und Bloomberg zitierten Investoren, die ihre Zinszahlungen für die beiden Staatsanleihen erhalten hatten. Doch in Asien schien das Geld noch nicht angekommen zu sein sein.

Auch ein deutscher Investor, der eine der beiden russischen Anleihen hält, konnte bislang noch keinen Zahlungseingang feststellen. Trotzdem erholten sich die Kurse für russische Staatsanleihen, und auch die Risikoprämien für die Absicherung gegen einen Zahlungsausfall gingen zurück. Musste Mitte der Woche für die Absicherung einer Forderung gegenüber Russland von 10 Millionen Dollar anhand von Credit Default Swaps (CDS) eine Vorausgebühr von 6 Millionen Dollar gezahlt werden, waren es am Freitag noch rund 4 Millionen Dollar.

Russland hat laut Berichten mit JP Morgan kooperiert

Die Überweisung der 117 Millionen Dollar soll Russland einem Bloomberg-Bericht zufolge über seine Korrespondenzbank JP Morgan geleistet haben. Die amerikanische Bank soll wiederum die Summe an die Citigroup weitergeleitet haben, die für die Verteilung der Zinszahlungen unter den Investoren zuständig ist. Bloomberg zitiert hier Quellen, die nicht genannt werden wollten. Diesen zufolge soll Citigroup bei den amerikanischen Behörden nachgefragt haben, ob die Auszahlung der Zinsen gegen die Sanktionen verstoßen würde.

Das sollen die Behörden verneint und damit die Überweisungen genehmigt haben. Ob dies aber bei den im März noch anstehenden Zinszahlungen über 615 Millionen Dollar ebenfalls so der Fall sein wird, das muss mit einem Fragezeichen versehen werden. Am 4. April muss dann eine Anleihe über 2 Milliarden Dollar getilgt werden.

Jüngere Anleihen enthalten eine Rubel-Klausel

Selbst wenn die jüngste Zinszahlung erfolgt sei, müssten sich die Anleger bewusst sein, dass die bevorstehenden Zahlungen anders geregelt werden könnten, sagte Jonny Goulden, leitender Stratege bei JP Morgan für Schwellenländer. So hat Russland in den vergangenen Jahren Anleihen mit einer Klausel begeben, wonach die Dollar-Zahlung auch in Rubel erfolgen kann. Bei den beiden Dollar-Anleihen, deren Zinszahlung am Mittwoch fällig wurde, war das aber nicht der Fall. Hier müssen die Zahlungen in Dollar geleistet werden.

Auch die Ratingagenturen stellen sich weiterhin auf einen Zahlungsausfall Russlands ein. S&P Global senkte das Rating von „CCC–“ auf „CC“, weil die Bonitätsprüfer bei den Zahlungen in den kommenden Wochen mit technischen Problemen rechnen. Diese sind auf die Sanktionen zurückzuführen, die Russland am internationalen Finanzmarkt isolieren und vom Zugang zu Dollar oder Euro abschneiden sollen.

So sind zahlreiche Banken von dem Zahlungsnetzwerk Swift ausgeschlossen worden. Noch härter treffen das Land die Maßnahmen gegen die russische Zentralbank, deren Devisen- und Goldreserven eingefroren worden sind.