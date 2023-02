Die Sanktionen gegen Russland sind im Finanzbereich in ihrer Härte einzigartig. Das gilt insbesondere für das Einfrieren der im Westen angelegten Devisenreserven der russischen Zentralbank. Rund die Hälfte der Reserven von rund 600 Milliarden Dollar sind betroffen, wie das Finanzministerium in Moskau einräumen musste. Inzwischen erwägt die EU-Kommission sogar, diese Mittel für den Wiederaufbau der Ukraine einzusetzen. In der vergangenen Woche sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, dass die Kommission mit den Mitgliedstaaten eine Übersicht über die eingefrorenen Guthaben der russischen Zentralbank in der EU erstellen will.

Markus Frühauf Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Seit dem Einmarsch in die Ukraine kann sich der Kreml an den Finanzmärkten im Westen nicht mehr in Dollar oder Euro finanzieren. Den Handel mit russischen Staatsanleihen haben die westlichen Staaten untersagt. Dass Russland im Sommer 2022 seine Zinsen für Dollar-Anleihen nicht zahlen konnte, war nicht der mangelnden Finanzkraft geschuldet, sondern den nicht mehr vorhandenen Möglichkeiten, Devisen zu überweisen.