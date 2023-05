Aktualisiert am

Die Internationale Energieagentur sagt, Russland exportiere mehr Öl als je zuvor seit Beginn der großen Ukraine-Invasion. Die Abnehmer liegen in Asien. Allerdings bringt das Geschäft weniger Steuergeld ein.

Eine Tiefpumpe steht in der Nähe der Stadt Usinsk, 1500 Kilometer nordöstlich von Moskau, und fördert Öl. Bild: dpa

Russland exportiert zwar so viel Öl wie noch nie seit dem Überfall auf die Ukraine von Ende Februar 2022, nimmt aber deutlich weniger Steuergeld aus dem Verkauf von Öl und Gas ein als noch vor einem Jahr. Das folgt aus einem aktuellen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA), die sich teils auf offizielle russische Zahlen beruft. Laut der IEA führte Russland im April durchschnittlich 8,3 Millionen Fass Rohöl am Tag aus, mehr als je zuvor seit Beginn der großen Ukraine-Invasion.

2022 hatte Russland durchschnittlich 7,7 Fass Rohöl am Tag exportiert, 2021 lag dieser Wert bei 7,5. Mittlerweile gehen fast 80 Prozent des Öls nach China und Indien. Diese Umleitung der Lieferströme nach Osten folgt daraus, dass die Vereinigten Staaten und die EU weitgehende Einfuhrbeschränkungen gegen russisches Öl verhängt haben.

Um das Öl trotz westlicher Sanktionen auch gegen den Transport und die Versicherung russischer Lieferungen zu den Abnehmern nach Asien zu bringen, setzt Moskau auf eine „Schattenflotte“ von Tankschiffen – offenbar mit Erfolg. Dass Russland immer besser auf Schiffstransport zugreifen könne, der nicht an westliche Preisobergrenzen gebunden sei, sieht die IEA auch als Grund dafür, dass die monatelang beobachteten Preisnachlässe für russisches Öl und Ölprodukte sänken.

Russische Ölangebot „resilient“

Insgesamt bezeichnet die IEA das russische Ölangebot als „resilient“, also widerstandsfähig oder unverwüstlich, und schätzt den Erlös aus dem Ölverkauf im April auf 15 Milliarden Dollar. Das sind 13 Prozent mehr als im Vormonat, aber 27 Prozent weniger als im April 2022, als der Ölpreis freilich deutlich höher lag. Die IEA vermutet, Russland halte sich nicht an eine im Februar verkündete Beschränkung der Ölförderung auf 500.000 Fass Rohöl am Tag. Vielmehr versuche das Land, verlorene Einkünfte durch mehr Exporte wettzumachen.

Die IEA schließt aus Angaben des russischen Finanzministeriums, dass Moskaus Steuereinnahmen aus dem Öl- und Gasverkauf im ersten Viertel dieses Jahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 64 Prozent zurückgegangen seien. Erst Anfang April sind Maßnahmen in Kraft getreten, um den Steuereinnahmenschwund zu stoppen.