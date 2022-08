Handelskonflikte : „Wir müssen jetzt, wo nötig, die Ellenbogen ausfahren“

Herr Wolff, Sie haben gerade mit dem Ökonomen Nils Ole Oermann ein Buch über historische und gegenwärtige oft blutige Handelskriege veröffentlicht. Angesichts dieser von Kriegen durchsetzten Historie – war die deutsche Strategie „Wandel durch Handel“ jemals realistisch?

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Es war keine allein deutsche Strategie. Es gab einen gewissen Optimismus, den nicht zuletzt die USA geteilt haben. Dieses Denken geht bis auf die Philosophie von John Locke zurück. Dahinter steckt die Idee des Besitzindividualismus.

Das müssen Sie erklären.

Kurz zusammengefasst bedeutet das: Wenn eine Nation freien Handel betreibt und dort eine Unternehmerschaft existiert, die sich in wirtschaftlichen Angelegenheit des eigenen Kopfes bedient, wird diese Nation allmählich auch immer mehr an politischer Freiheit verlangen. Man lässt sich dann nicht vorschreiben, was Parteieliten sich ausgedacht haben. Daraus folgte die Erwartung, dass uns China durch Handel näherkommt, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in der Weltsicht und politischen Verfasstheit. Das hat sich nicht bewahrheitet.