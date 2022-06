Um 40 Prozent : Russland drosselt Gaslieferungen nach Deutschland

Erdgasverdichterstation in Mallnow in Brandenburg Bild: dpa

Russland drosselt die Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream nach Deutschland um gut 40 Prozent. Es könne nur noch eine Durchleitung von 100 Millionen Kubikmetern Gas am Tag anstelle der üblichen 167 Millionen Kubikmeter sichergestellt werden, teilte der Energiekonzern Gazprom am Dienstag im Messengerdienst Telegram mit.

Hintergrund sind demnach Probleme mit Bauteilen des deutschen Siemens-Konzerns. Verzögerungen bei Reparaturarbeiten nannte der Staatskonzern. Ein Gasverdichteraggregat sei nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgekommen. Deshalb könnten nun nur noch täglich bis zu 100 Millionen Kubikmeter Gas durch die Pipeline gepumpt werden, oder rund 60 Prozent des bisher geplanten Tagesvolumens von 167 Millionen Kubikmeter Gas, hieß es.

Unklar ist, wie lange die Drosselung anhält und damit auch welche Folgen das für die Einspeicherung von Gas in Europa hat. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte am Mittwoch mit, die Lage zu beobachten und den Sachverhalt zu prüfen. „Aktuell ist die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet“, teilte das Haus von Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) mit.

Die 2011 in Betrieb genommene Nord-Stream-Leitung ist die Gas-Pipeline mit der höchsten Kapazität zwischen Russland und Deutschland. Sie verläuft vom russischen Wyborg nordwestlich von St. Petersburg bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Durch die Pipeline wurden 2021 nach Angaben der Betreibergesellschaft 59,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland nach Europa exportiert. Sie ist anders als die Pipeline Nord Stream 2 schon vor der russischen Aggression in der Ostukraine und der Besetzung der Krim eingeweiht worden. Die russischen Erdgaslieferungen nach Europa sind seit Inkrafttreten der europäischen Sanktionen gegen Moskau wegen der militärischen Intervention in der Ukraine deutlich gesunken.

Berlin bereitet wohl Milliardenkredit für ehemalige Gazprom-Einheit vor

Am Montag wurde berichtet, dass die Bundesregierung offenbar einen Milliardenkredit vorbereite, um eine ehemalige deutsche Tochter des staatlichen russischen Gaskonzerns Gazprom PJSC zu retten. Eine Rettungsaktion für die Gazprom Germania GmbH könnte laut Bloomberg noch in dieser Woche erfolgen, wobei die staatliche KfW-Gruppe voraussichtlich einen Kredit in Höhe von 5 bis 10 Milliarden Euro gewähren wird. Die Gespräche seien noch im Gange und die Pläne könnten sich noch ändern, heißt es.

Das Geld soll die Finanzen des Unternehmens stabilisieren und helfen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Russland hatte die Lieferungen an Gazprom Germania zu Beginn dieses Jahres eingeschränkt, nachdem Deutschland die Kontrolle über die Gazprom Germania übernommen hatte. Dadurch musste das Unternehmen einen Teil der Energie, die es an seine Kunden liefert, auf dem Spotmarkt kaufen – zu deutlich höheren Preise.

Lieferungen in mehrere Länder gestoppt

Anfang Juni hatte Gazprom mitgeteilt, in den ersten fünf Monaten dieses Jahres gut ein Viertel weniger Gas in Länder außerhalb der früheren Sowjetunion geliefert zu haben als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis Mai seien 61 Milliarden Kubikmeter exportiert worden, teilte Gazprom vor zwei Wochen mit. Das waren demnach 27,6 Prozent oder 23,2 Milliarden Kubikmeter Gas weniger als ein Jahr zuvor. Dem Unternehmen zufolge waren die Gaslieferungen nach China über die Pipeline „Power of Siberia“ (Kraft Sibiriens) im selben Zeitraum gestiegen. Zahlen hierzu nannte der Energiekonzern aber nicht.

In Europa hatte Gazprom zuletzt mehrere Kunden verloren. Hintergrund ist, dass Russlands Präsident Wladimir Putin Bezieher russischen Gases aus „unfreundlichen Ländern“ – darunter auch EU-Mitgliedstaaten – aufgefordert hatte, ihr Gas in Rubel zu bezahlen. Gestoppt wurden bereits Lieferungen nach Polen, Bulgarien, Finnland und in die Niederlande. Auch hat Gazprom die Lieferung an dänischen Konzern Orsted und an Shell eingestellt.

Die EU-Länder versuchen derzeit, ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern. Über ein mögliches Erdgas-Embargo gibt es aber keine Einigkeit, da mehrere Mitgliedstaaten in starkem Maße von russischen Energielieferungen abhängig sind.