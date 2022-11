Russlands Krieg gegen Ukraine : „Das System ist sehr stabil – wegen der Armut“

Die Wirtschaftsgeographin Natalja Subarewitsch lehrt in Moskau. Im Interview erklärt sie, warum die Menschen in Russland trotz großer Armut nicht auf die Straße gehen werden.

Frau Professor Subarewitsch, im März haben viele Ökonomen gesagt, die Sanktionen gegen Russland würden im Herbst wirken, wenn die Lagerbestände aufgebraucht seien. Jetzt ist Herbst. Wieso ist noch immer kein Einbruch in Sicht?

Die russische Regierung hat inzwischen „Parallelimporte“ erlaubt. Viele Unternehmen, besonders aus dem Einzelhandel, können deshalb Waren über Drittländer einkaufen. Schwieriger ist die Lage bei Maschinen und Ausrüstung, die häufig unter Sanktionen fallen. Einfachere Dinge können aber in China gekauft werden, und vieles wird auch noch nicht benötigt. Nach der Pandemie haben viele Firmen riesige Lagerbestände aufgebaut. Insgesamt ist die russische Wirtschaft bisher in einem pro­blematischen, aber nicht kritischen Zu­stand. Einen drastischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts, den wir Ökonomen noch im Frühjahr für dieses Jahr erwartet haben, wird es nicht geben. Dafür sind die Preise für Öl und Gas zu hoch.

Und wie wirkt die Mobilmachung auf die Wirtschaft?

Das hängt davon ab, wie viele und welche Menschen eingezogen werden. 300.000 Menschen (so das offiziell genannte Ziel, Anm. d. Red.) sind bisher nicht viel. Aber wir wissen nicht, wie viele Mobilisierungswellen noch kommen. Und es ist unklar, aus welchen Branchen am meisten Menschen einberufen werden. Bisher kommen die meisten aus der Peripherie, also aus den ländlichen Gebieten. Das betrifft vor allem die Land- und Bauwirtschaft, den Transport. In den großen Städten werden weniger Menschen eingezogen. Dort verstecken sich viele oder verlassen das Land; es gibt mehr passiven Widerstand. Wenn man aber bedenkt, dass noch mal mehr als 300.000 Menschen Russland verlassen ha­ben seit Ausrufung der Mobilmachung, dann ist das für manche Firmen eben doch ein Schock, etwa für Landwirtschaftsbetriebe oder Baufirmen. Und in den Städten trifft es vor allem kleine und mittlere Un­ternehmen. Wenn ihnen plötzlich einer oder zwei Mitarbeiter fehlen, können sie schon bankrottgehen.

Stimmt es, dass in den armen Regionen der Dienst an der Front wegen des hohen Solds als Aufstiegschance wahrgenommen wird?

Wenn Sie getötet werden, ist das kein Aufstieg. Eine Aufstiegsmöglichkeit war der Dienst als Vertragssoldat. Dazu haben sich viele aus den Regionen verpflichtet, und dreimal mehr verdient als im Durchschnitt ihrer Region. Aber sie haben nicht ge­glaubt, dass sie einmal kämpfen müssten. Den Mobilisierten werden 200.000 Rubel (umgerechnet etwa 3200 Euro, Anm. d. Red.) im Monat versprochen und dass, wenn sie fallen, sie zu Helden werden und ihre Familien große Entschädigungssummen erhalten. Aber den Sold bekommen sie nur, solange sie am Leben sind und kämpfen. Und die Entschädigung wird nur ausgezahlt, wenn der Tod des Soldaten festgestellt wird, aber nicht, wenn er als verschollen gilt. Dann bekommt die Familie gar nichts. Aber viele Russen glauben dem Staat trotzdem.

Welche Folgen hat die Mobilmachung für die armen Regionen?

Aus der Peripherie werden die Männer eingezogen, die keine Alkoholiker, also ar­beitsfähig sind. Sie sind das letzte Humankapital in diesen Gegenden, gehen an die Front, und nicht alle kommen zurück. Und in Regionen des Kaukasus wie Dagestan und Tschetschenien, wo versucht wurde, besonders viele zu mobilisieren, gab es Proteste, weil dort die Bevölkerung jünger ist als anderswo. Aber eingezogen werden die Männer trotzdem. In diesen Regionen wird es also mehr Särge geben. Und weil die Gesellschaft dort in Clans organisiert ist und sich alle kennen, wird das schnell bekannt werden. Aber welche Reaktion es darauf geben wird, wissen wir nicht. Denn es ist klar, dass die Entschädigungssummen nur gezahlt werden, wenn die Leute sich nicht beschweren, nicht laut werden.