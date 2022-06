Problem mit Anleihen : Russland sieht keinen Zahlungsausfall, schiebt die Verantwortung ab

Aktualisiert am

Das Land sieht sich bei Zinszahlungen für zwei in Dollar, beziehungsweise Euro begebene Anleihen nicht im Verzug und sieht die Verantwortung beim Clearinghaus Euroclear.

Die russische Regierung bestreitet, erstmals seit mehr als einem Jahrhundert mit dem Begleichen ihrer Auslandsschulden in Verzug geraten zu sein. In einem Telefonat mit Reportern sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow am Montag, Russland habe die im Mai fälligen Anleihezahlungen geleistet. Die Tatsache, dass sie vom Clearinghaus Euroclear wegen der westlichen Sanktionen gegen Russland blockiert worden seien, sei „nicht unser Problem“.

Nach dem Ablauf der Zahlungs- und Schonfrist am Sonntagabend beklagten mehrere taiwanische Investoren, bislang keine der vereinbarten Zinszahlungen für ihre russischen Staatsanleihen erhalten zu haben, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Früheren Angaben von Juristen zufolge ist jedoch unklar, ob die Frist für die Regierung in Moskau schon am Sonntag endete oder erst mit Ende des darauffolgenden ersten Arbeitstages.

Russland galt am Finanzmarkt bislang als verlässlicher Gläubiger. Der letzte Zahlungsausfall liegt mehr als 100 Jahre zurück und ist auf die bolschewistische Revolution datiert. Indes konnte Russland auch 1988 den Schuldendienst nicht leisten, damals waren allerdings keine ausländischen, sondern lediglich inländische Schuldner betroffen.

Eigentlich ist es Sache von Ratingagenturen, wie Standard & Poor’s oder Moody’s den Zahlungsausfall festzustellen. Doch die US-Unternehmen dürfen aufgrund der gegen Russland verhängten Sanktionen derzeit nicht aktiv werden. Russlands Finanzminister Anton Siluanow hatte den drohenden Zahlungsausfall in der vergangenen Woche als „Farce“ bezeichnet. Jeder, der die Vorgänge verstehe, wisse, dass es sich nicht um einen Zahlungsausfall handele, hieß es aus Moskau. Russland kann wegen der wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine verhängten Sanktionen zahlreicher westlicher Länder weder auf den Großteil seiner Finanzreserven im westlichen Ausland zugreifen noch heimische Reserven an westliche Gläubiger weiterleiten.

Für die US-Regierung ist die Sache klar: „Die Nachrichten von heute Morgen über die Feststellung der Zahlungsunfähigkeit Russlands – der ersten seit mehr als einem Jahrhundert – zeigen, wie stark die Maßnahmen sind, die die USA zusammen mit ihren Verbündeten und Partnern ergriffen haben“, sagte ein US-Regierungsvertreter am Rande des G-7-Gipfels in Deutschland. Die Folgen für die russische Wirtschaft seien „dramatisch“. Ein Zahlungsausfall hat kurzfristig nur symbolische Bedeutung, könnte langfristig den Zugang des Landes zu internationalen Kapitalmärkten aber erschweren und auch verteuern.