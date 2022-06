Energie wird knapp : Unternehmen könnten für Gasverzicht kompensiert werden

Was tun, wenn das Gas knapp wird? Russland fährt seine Lieferungen immer weiter zurück und begründet das mit technischen Schwierigkeiten, für die der Westen verantwortlich sei. Der deutsche Konzern Uniper teilte am Freitag mit, 60 Prozent weniger Gas aus Russland zu bekommen als bestellt. Frankreich, das kaum auf den Rohstoff aus Russland angewiesen ist, geht inzwischen ganz leer aus, in Italien, das in einer ähnlichen Situation ist wie Deutschland, fehlte nach Angaben des Konzerns ENI am Freitag die Hälfte des russischen Gases. In Regierungskreisen wurde deshalb darüber spekuliert, ob Gas für einige Unternehmen rationiert werden muss.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

In Europa hält man Moskaus Begründung für vorgeschoben. Das gilt auch für das Angebot, als Alternative zur Ostseepipeline Nord Stream 1 den fertigen, aber nie genutzten Strang Nord Stream 2 zu nutzen. Der Verband „Zukunft Gas“ weist darauf hin, dass die Leitung durch die Ukraine bei Weitem nicht ausgelastet sei. „Die russische Seite hätte die Möglichkeit, die fehlenden Mengen anderweitig auszugleichen. Auf die Frage, warum das nicht passiert, haben wir keine Antwort“, sagt Verbandschef Timm Kehler.

Hat der Speichererfolg Russland verärgert?

Zuletzt stand Deutschland angebotsseitig gar nicht so schlecht da. Die Speicher konnten überraschend schnell aufgefüllt werden, was an gezielten Auktionen lag, aber auch an staatlichen Eingriffen. So wird der Gazprom-Speicher im niedersächsischen Rehden, der größte in Deutschland, aus Mitteln der Förderbank KfW vom sogenannten Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe (THE) befüllt. Zuvor war er praktisch leer, jetzt ist er zu 9,5 Prozent voll.

Möglicherweise sei der Erfolg in der Speicherung ein Grund für Russlands aggressiveres Auftreten am Markt, sagt der Kölner Ökonom Axel Ockenfels. Man könne auf der Angebotsseite noch mehr tun, findet er, etwa mehr Gas in den Niederlanden fördern oder übergangsweise mehr Kohle und Kernkraft zur Stromerzeugung einsetzen; tatsächlich will das neue Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz statt der Gasverstromung Kohlereserven aktivieren. Aber der Schlüssel liege auf der Nachfrageseite, also beim Verbrauch, so Ockenfels: „Das ist das Einzige in dem Gaskonflikt, was wir komplett unter unserer eigenen Kontrolle haben.“

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und auch die Bundesnetzagentur haben immer wieder zum Sparen aufgerufen. Neuerdings gibt es eine eigene Werbekampagne dazu, Habeck denkt an gesetzliche Energiesparvorschriften. Aber Ockenfels sagt: „Die jüngste Kampagne der Bundesregierung, Gas zu sparen, reicht nicht aus.“ Besser wären gezielte Anreize, zum Beispiel Bonuszahlungen an Haushalte, wenn sie Einsparziele erreichen. Für Unternehmen sollte es Auktionen geben, die ihre Bereitschaft belohnen könnten, im Krisenfall auf Gas zu verzichten.

Die Idee, großen industriellen Verbrauchern finanzielle Kompensationen anzubieten, wenn sie in Zeiten der Knappheit ihr Gas kurzfristig nicht nutzen, nimmt gerade Gestalt an. Im Strommarkt gibt es dieses Instrument bereits, um Schwankungen im Netz auszugleichen. Wie zu hören ist, bereitet die Bundesnetzagentur einen entsprechenden Vorstoß auch beim Gas vor, bestätigt das aber nicht.

So funktionieren Kompensationen für verzichtende Unternehmen

Das Verfahren läuft, wie beim Strom, unter dem Stichwort „Regelenergie“ und bezeichnet eine Art von Reserve, um Abweichungen zwischen Angebot und Nachfrage kurzfristig auszugleichen. Wenn Gas fehlt, könnten teilnehmende Unternehmen freiwillig, gegen entsprechende Zahlung auf ihre Lieferung verzichten. Dazu müsste die Netzagentur die Marktgebietsverantwortlichen THE mit der Ausarbeitung entsprechender Produktangebote für die Wirtschaft beauftragen.