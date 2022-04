Russisches Gas : Chemie im Krieg

Yen-Schwäche : Die Bank von Japan bleibt stur

Die japanische Notenbank wird von nun an täglich unbegrenzt Staatsanleihen zum Festzins ankaufen. Mit dieser Änderung bekräftigte die Notenbank am Donnerstag, dass sie trotz der Abwertung des Yen an der expansiven Geldpolitik festhalten will.