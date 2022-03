Oligarchenvillen in London : Die Trophäen der Oligarchen in London

Die Straße hinter dem Kensington-Palast ist als „Milliardärs-Zeile“ im Volksmund bekannt. Bewaffnete Männer eines Sicherheitsdienstes stehen an den Eingängen und kontrollieren Fahrzeuge. „No Photography“-Warnschilder lehnen am Straßenrand. Im Sonnenschein reihen sich die prächtigsten Residenzen mit Gärten aneinander. Vor allem Botschaften liegen in den Kensington Palace Gardens: Israel, Saudi-Arabien, Norwegen und Finnland, Rumänien, Frankreich und nicht zuletzt die Russen besitzen hier ihre diplomatischen Vertretungen. Aber auch ein paar äußerst reiche Privatleute wie der Stahlmagnat Lakshmi Mittal haben sich in der prominenten Straße ein Filetstück des hauptstädtischen Immobilienmarktes geschnappt. Wer hier kauft, braucht mindestens einen mittleren achtstelligen Betrag.

Roman Abramowitsch konnte sich das leisten. Knapp 100 Millionen Pfund hat der russisch-israelische Oligarch für eine üppige Villa im klassizistischen Stil mit fünfzehn Wohn- und Schlafzimmern gezahlt. Inzwischen schätzen Fachleute den Wert auf 125 Millionen Pfund. Von den oberen Fenstern geht der Blick direkt bis zum Kensington-Palast, den Prinz William mit Familie bewohnt. Als Abramowitsch seine Villa kaufte, war sie ihm noch zu klein. Er hat das denkmalgeschützte Haus unterirdisch vergrößert, sodass es jetzt auf etwa 1900 Quadratmeter Wohnfläche kommt. Der alte Pool unter der Erde wurde durch ein weitläufiges Schwimmbad mit Tageslicht ersetzt. Früher einmal gehörte die Nr. 16 der Kensington Palace Gardens der russischen Botschaft – „jetzt ist das Gebäude angemessen für einen König“, schrieb die Boulevardzeitung „The Sun“.