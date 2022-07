Russische Luftfahrt : Russland fliegt, unter Mühen

Als die EU und ihre westlichen Verbündeten Ende Februar Sanktionen gegen die russische Luftfahrt verhängten, glaubten viele, dass die Maßnahmen eine drastische Wirkung erzielen würden.

Bald werde in Russland kein sicheres Flugzeug mehr fliegen, hieß es, dem Land stehe eine traurige Zukunft wie Iran bevor: Dort dienen wegen der Sanktionen ausgediente Flugzeuge als Ersatzteillager für eine völlig veraltete Flotte. Das Exportverbot für Luftfahrttechnik werde den Zustand eines der „Schlüsselsektoren der russischen Wirtschaft und den Luftverkehr im Land verschlechtern“, da drei Viertel der aktuellen kommerziellen Fliegerflotte in der EU, den USA oder Kanada gebaut worden seien, hieß es in einer Mitteilung aus Brüssel zu den Sanktionen. Weder neue Flugzeuge noch Ersatzteile, Wartung und Service dürfen aus dem Westen an Russland verkauft oder dort geleistet werden.