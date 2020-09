Früherer Audi-Chef : Mit der S-Klasse zum Gericht

Das Auto seiner Wahl, mit dem der frühere Audi-Chef Rupert Stadler zum Prozessauftakt in Stadelheim vorgefahren wird, ist ein Fahrzeug der Konkurrenz: Eine Viertelstunde vor Beginn der Gerichtsverhandlung steigt der 57 Jahre alte Manager hastig aus einer grauen Mercedes-S-Klasse aus, begleitet von seinem Verteidiger Thilo Pfordte, und verschwindet wortlos im Eingang. Früher, in seiner Rolle als Vorstandschef der prestigeträchtigen VW-Marke Audi, fand er mehr Gefallen an öffentlichen Auftritten.

Stadler ist der letzte der vier Angeklagten, die sich im Dieselskandal vor dem Münchner Strafgericht verantworten müssen. Der erste, der in den frühen Morgenstunden in Stadelheim zu sehen ist, ist der einstige Motorenentwickler Henning L. Zu Fuß geht er die Straße an der Gefängnismauer entlang, vorbei an dem respekteinflößenden grauen Wachturm der berühmten Justizvollzugsanstalt.

Auch L. und sein Anwalt sagen nichts. Ihnen folgt später ein älterer Mann mit Schirmmütze, es ist der Mitangeklagte Giovanni P.: „Guten Morgen allerseits“, begrüßt P. die wartenden Journalisten, und auch sein Verteidiger Walter Lechner ist gesprächiger als alle anderen vor ihm. „Die Verantwortung haben immer die, die an der Spitze sind“, sagt Lechner und macht damit die Rollenverteilung klar: P. ist wie L. jemand, der bei Audi weisungsgebunden gearbeitet hat und der jetzt als Aufklärer im Dieselbetrugsprozess wirken will.

„Faust-Check“

Lechners Äußerung richtet sich direkt an die Adresse des mitangeklagten Stadler. Angesprochen fühlen darf sich auch Wolfgang Hatz, der in der fraglichen Zeit der Audi-Führungsetage angehörte. Hatz war Leiter der Motorenentwicklung bei Audi und zuletzt Entwicklungsvorstand von Porsche.

Als Stadler den Saal in blauem Anzug und einem lässig über die Schultern geworfenen Rucksack betritt, begrüßt er Hatz mit einem „Faust-Check“. Stadler, der das graue Haar jetzt länger und gescheitelt trägt, gibt sich locker. Sein Gesicht bedeckt eine Mund-Nasen-Maske, die er erst auf der Anklagebank abnimmt. In Corona-Zeiten sind es erschwerte Bedingungen, unter denen alle Prozessbeteiligten arbeiten müssen.

Dabei hat die bayerische Justiz mit größtmöglicher Vorsicht agiert und sich ihr Hygienekonzept sogar wissenschaftlich bestätigen lassen. Sorgsam wird auf den nötigen Abstand geachtet. Bis auf L. ist jeder Angeklagte mit zwei Anwälten gekommen. Und der Großen Strafkammer gehören neben dem Vorsitzenden Richter Stefan Weickert noch zwei Berufsrichter und zwei Schöffen an.

Von „internationaler Bedeutung“

Das Gericht hat für den auf zwei Jahre angesetzten Mammutprozess den modernen, sechs Meter hohen Hochsicherheitssaal auf dem Gefängnisgelände ausgewählt, der erst vor vier Jahren für 17 Millionen Euro gebaut wurde. Nirgendwo sonst steht in München ein größerer Gerichtssaal zur Verfügung. Die bayerische Strafjustiz will auf jede Eventualität vorbereitet sein.

Es ist schließlich, wie ein Justizsprecher sagt, ein Strafverfahren von „internationaler Bedeutung“. Denn ein Großteil der Vorwürfe, denen sich Stadler, Hatz und die beiden Mitangeklagten stellen müssen, betreffen die Vereinigten Staaten. Jenseits des Atlantiks flog der Skandal vor fünf Jahren auf.

Der erste Verhandlungstag beginnt mit einem sprachlichen Missverständnis zwischen Stadler und dem Vorsitzenden Richter. Weickert, aus dessen zackiger Sprache ein fränkischer Einschlag durchschimmert, betont den Straßennamen von Stadlers Wohnadresse in Ingolstadt falsch. Der Angesprochene korrigiert höflich. Verteidiger Pfordte stellt einen Auskunftsantrag, um eine mögliche Befangenheit des Gerichts zu prüfen: Er will wissen, ob jemand aus dem Kreis der Richter, Schöffen und Ersatzrichter ein Dieselfahrzeug aus dem VW-Konzern in der Zeit der Manipulationen von 2009 bis 2018 besitzt.

„Intelligente Lösungen“

Danach haben die Staatsanwälte das Wort. Dominik Kieninger und Christian Schuster tragen den 92 Seiten fassenden Anklagesatz im Wechsel vor. Darin hat die Staatsanwaltschaft München II minutiös aufgeführt, wie bei Audi jene „Schummelsoftware“ erfunden wurde, die dafür sorgte, dass die Dieselfahrzeuge auf dem Prüfstand sauber waren, im Straßenverkehr aber viel mehr gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid ausstießen als von Audi angegeben.