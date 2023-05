Es ist der 168. Verhandlungstag im Dieselbetrugsprozess und der Angeklagte Rupert Stadler ist wie immer pünktlich. Um viertel nach Neun kommt der frühere Audi-Chef in den holzvertäfelten Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Stadelheim und nimmt zwischen seinen beiden Anwälten Platz. Sorgfältig stellt er eine Wasserflasche vor sich ab, plaudert kurz mit seinem Strafverteidiger Thilo Pfordte, während seine Verteidigerin Ulrike Thole-Groll vornübergebeugt noch einmal ihren Vortrag studiert, den sie in wenigen Minuten in Stadlers Namen halten wird. Stadler, inzwischen 60 Jahre alt, trägt einen dunkelblauen Nadelstreifenanzug, darunter ein weißes Hemd ohne Krawatte, und die Anwälte rahmen ihn mit ihren schwarzen Roben ein. Das Trio ist vorbereitet, alles wirkt gut einstudiert und irgendwie sehr vertraut nach zweieinhalb Jahren.

Gleich mit den ersten Worten räumt Thole-Groll vor dem Landgericht München die Vorwürfe der Kammer ein. „Ich habe heute festzustellen“, sagt sie für ihren Mandanten, „dass es mir als Audi-Chef nicht gelungen ist, diese Krise bei Audi zu lösen.“ Stadler sitzt neben ihr, verschränkt die Arme vor der Brust, und liest aufmerksam mit: „Ich sehe für mich ein, dass es ein Mehr an erforderlicher Sorgfalt bedurft hätte.“ Dass die Audi-Fahrzeuge manipuliert und dadurch Käufer geschädigt worden seien, „habe ich zwar nicht gewusst, aber als möglich erkannt und billigend in Kauf genommen“. Und das bedaure ihr Mandant sehr, sagt Thole-Groll.

Es sind zwei DIN-A4-Seiten, die so vorgetragen werden, und kurz vor dem Ende schweift Stadlers Blick ab. Er lehnt sich im Stuhl zurück, schaut zur Decke – geschafft. Ob die Erklärung so korrekt sei, will der Vorsitzende Richter Stefan Weickert von Stadler selbst wissen. Stadler beugt sich zum Mikrofon seiner Anwältin und antwortet „Ja“. Mehr braucht er nicht zu sagen. Nach nur zwanzig Minuten kann er den Saal wieder verlassen. Wenn das Gericht im Juni ein Urteil fällt, wird Rupert Stadler, von 2007 bis 2018 Vorstandsvorsitzender der Audi AG, vorbestraft sein. Er wird aber nicht zurück ins Gefängnis gehen. Vor fünf Jahren saß er in Untersuchungshaft, weil die Ermittler Verdunkelungsgefahr witterten.

„Herr Stadler stimmt zu“

Noch zum Prozessauftakt im September 2020 hatte Stadler jede Verstrickung in die Machenschaften der Ingenieure zurückgewiesen. Vor Gericht präsentierte er sich vielmehr als „Mister Audi“, der ein Unternehmen mit 90.000 Mitarbeiter erfolgreich geführt habe. Die „politische Verantwortung“ erkannte er sehr wohl, aber von einem strafrechtlichen Fehlverhalten, wie es ihm die Staatsanwaltschaft unterstellt hatte, wollte er nichts wissen. Vor zwei Wochen dann die Kehrtwende, die sein Strafverteidiger mit dem lapidaren Satz „Herr Stadler stimmt zu“ ankündigte.

Damit neigt sich das Mammutverfahren in einem der größten deutschen Industrieskandale dem Ende zu. Fast acht Jahre, nachdem die Schummelsoftware in den VW-Dieselmotoren entdeckt wurde, wird ein Urteil gegen einen Topmanager gesprochen. Es ist auch das erste Mal, dass ein Vertreter aus der obersten Führungsetage gesteht, von den illegalen Machenschaften gewusst zu haben.

Ingenieur erhöhte Druck auf Stadler

Wenige Wochen vor Stadler hatte der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz seine Beteiligung an der Dieselmanipulation zugegeben. Der 64 Jahre alte Ingenieur sagte aus, die Entwicklung der bei Audi erfundenen Betrugssoftware „veranlasst“ zu haben. Damit wuchs der Druck auf Stadler. Denn das Gericht hatte den Angeklagten zuvor klargemacht, dass es wohl auf Gefängnisstrafen für sie hinauslaufen würde. Hatz, der wie Stadler lange alle Vorwürfe abgestritten hatte, war für die Motorenentwicklung im gesamten VW-Konzern zuständig. Von Anfang an geständig war der Audi-Ingenieur Giovanni P, einer der Abgastechniker.

Stadler wurde „nur“ zur Last gelegt, nichts dagegen unternommen zu haben, dass die Diesel-Audis mit Betrugssoftware weiterhin verkauft wurden. Mehr als 430.000 Audis seien das gewesen, heißt es in der Anklage, und damit Betrug durch Unterlassung. Nach Einschätzung der Kammer dürfte Stadler spätestens im Juli 2016 erkannt haben, dass die Abgaswerte der Audi-Motoren manipuliert gewesen sein könnten. Und statt der Sache auf den Grund zu gehen und die Handelspartner zu informieren, habe er den Verkauf der Autos bis Anfang 2018 weiterlaufen lassen.

1,1 Millionen Euro Strafe

Stadler hat die Zusage des Gerichts, im Gegenzug für sein Geständnis mit eineinhalb bis zwei Jahren auf Bewährung nebst Geldauflage von 1,1 Millionen Euro davonzukommen. Im Saal sprechen Prozessbeobachter bereits von einer Signalwirkung, die das Geständnis für künftige Dieselbetrugsprozesse haben könnte – oder auf noch laufende, wie das Verfahren vor dem Landgericht Braunschweig, in dem derzeit gegen vier Automanager verhandelt wird.

Draußen, unter dem grauen Wachturm der Justizvollzugsanstalt Stadelheim, sind ein paar Fernsehkameras aufgebaut. Es hat zu regnen begonnen. Laurent Lafleur, der Sprecher des Oberlandesgerichts München, überlegt kurz, ob er einen Schirm aufspannen soll, entscheidet sich dann aber dagegen. Vor den wartenden Journalisten zieht er ein zufriedenes Fazit. Nach seinen Worten hat das Gericht mit den 168 Verhandlungstagen in dem komplexen Strafverfahren eine „objektive Grundlage“ gelegt. Und weil der Angeklagte den Tatvorwurf „vollumfänglich eingeräumt hat“, werde sich dieses Verfahren nicht noch Jahre hinziehen, sondern könne schnell beendet werden. Kaum hat er seine letzten Worte gesprochen, hört auch der Regen auf.