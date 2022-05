Zukunft der Bundeswehr : Der Kater nach dem Rüstungsrausch

Die Bundesregierung will 100 Milliarden Euro in die Ausrüstung der Bundeswehr investieren. Doch den Rüstungsherstellern reicht das nicht. Für Planungssicherheit kann nur das Zwei-Prozent-Ziel sorgen.

Eine Panzerhaubitze 2000 der Bundeswehr fährt während einer Übung über den Truppenübungsplatz in Munster. Bild: dpa

Vorfreude auf Neugeschäft sieht anders aus. 100 Milliarden Euro zusätzlich will die Bundesregierung in die Ausrüstung der Bundeswehr investieren. Doch das Gros der deutschen Rüstungshersteller reagiert verhalten auf den Geldregen. Aus Sicht des Luftfahrt-Ausrüsters Airbus Defence reicht der stolze Betrag nur aus, um jenen desolaten Zustand zu beseitigen, in dem sich die Bundeswehr schon seit Jahrzehnten befindet.

Doch Lücken in der vorhandenen Ausstattung zu beseitigen reicht nicht. Um zur „wirksamsten Armee in Europa“ aufzurücken, wie es Politiker fordern, wird womöglich ein weiterer Betrag in dieser Höhe fällig sein. Anders kalkuliert: Ein Ziel von zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) für den jährlichen Rüstungsetat ist auf Dauer Pflicht.

Auch Airbus-Nachbar Hensoldt hält sich zum „Sondervermögen“ bedeckt. Zunächst hätten internationale Waffenkonzerne von den jüngsten Neuaufträgen profitiert. Man müsse daher abwarten, was tatsächlich bei europäischen und deutschen Herstellern ankomme, heißt es vom Hersteller von Sensoren und elektronischen Radaranlagen

Nicht einzuholender Vorsprung

Wer nach der „Zeitenwende“ für die Bundeswehr Aufbruchstimmung unter den Ausrüstern wittert, sieht sich getäuscht. Dort sind die Folgen des strammen Sparkurses für die Streitkräfte, der über Jahrzehnte mit schrumpfenden Wehretats einherging, deutlich spürbar. Viele von ihnen passten nach Ende des Kalten Krieges Personal und Kapazitäten an den sinkenden Bedarf ihres Stammkunden an und wurden – technologisch wie wirtschaftlich – von den Ausrüstern anderer NATO-Länder abgehängt. Nicht von ungefähr rangiert die deutsche Waffenindustrie mit großem Abstand hinter ihren Pendants in den USA, Großbritannien oder Frankreich.

Dieser Vorsprung ist vorerst nicht einzuholen, auch wenn eine „militärische Ertüchtigung“ der Bundeswehr seit Ausbruch des Ukrainekrieges ganz oben auf der Agenda der Bundesregierung steht. Der Wandel von Nischenanbietern, die sich bislang strikt an den Arbeitsabläufen eines Manufakturbetriebs orientiert haben, hin zu Großserien-Herstellern ist ein Kraftakt und nur auf „Umwegen“ wie Allianzen mit starken Partnern zu bewältigen.

Dass die durch das Sondervermögen ausgelösten Neuaufträge den Strukturwandel beschleunigen und die heimischen Ausrüster in technologische Schrittmacher verwandeln können, ist nur dann vorstellbar, wenn die Politik für Planungssicherheit bei großen Militärvorhaben sorgt, sich also auf besagtes Zwei-Prozent-Ziel beizeiten festlegt. Mit dieser Vorgabe, die NATO-Mitglieder schon seit Jahren fordern, wird das deutsche Budget allein in diesem Jahr von rund 50 Milliarden auf mehr als 70 Milliarden Euro steigen.

Angesichts solcher Schwächen wundert es nicht, dass bei den jüngsten Großaufträgen der Militärs deutsche Ausrüster außen vor blieben. Ob es um den Ersatz der veralteten Tornado-Jets der Luftwaffe durch F-35-Flugzeuge von Lockheed Martin, die Ausstattung des Heeres mit schweren Transport-Hubschraubern von Boeing oder um den geplanten Aufbau einer neuen Raketenabwehr mit dem Arrow-3-System aus Israel geht – stets waren bei diesen Schlüsselprojekten ausländische Hersteller die erste Wahl, weil deutsche Alternativen entweder fehlten oder nicht einsatztauglich waren.

Dabei profitieren die Rüstungsplaner der Bundeswehr und die beteiligten Hersteller vom glücklichen Umstand, dass auf die umständlichen Vergabeprozeduren der militärischen Einkaufsbehörde BAAINBw weitgehend verzichtet werden kann. Die sogenannten Government-to-Government-Verträge mit Staaten wie USA oder Israel sorgen für eine zügige Abwicklung. Allerdings würde wohl die Preiskontrolle der ausländischen Einkaufstour das Beschaffungsamt in Koblenz übernehmen.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Allenfalls Ausrüster Airbus, der als Partner des Eurofighter-Konsortiums die Luftwaffe seit Jahren mit Kampfjets beliefert, kann sich jetzt noch Hoffnung auf eine Bestellung von 40 Eurofightern machen, um den restlichen Teil der Tornados zu ersetzen. Dabei wäre der ersehnte Neuauftrag zugleich ein wichtiger „Türöffner“ für das von Deutschland und Frankreich forcierte FCAS-Projekt.

Mit dem neuen Flugzeug- und Drohnensystem wollen die Luftwaffen beider Länder 2040 den Eurofighter sowie Frankreichs Rafale-Jet ablösen. Das Kalkül von Airbus: Kann der Hersteller die Luftwaffe künftig mit modernen Varianten seines Eurofighters beliefern, finden die dafür entwickelten Komponenten zur elektronischen Kriegsführung automatisch Zugang ins FCAS-System.