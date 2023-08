Rüstungsbetrieb RUAG : Wirrwarr um Schweizer Panzerlieferung

Aktualisiert am

Das Chaos rund um den staatlichen Schweizer Rüstungsbetrieb RUAG ist um eine weitere Episode reicher. Das deutsche Unternehmen Global Logistics Support GmbH (GLS) erhebt Anspruch auf die Herausgabe von 25 Kampfpanzern vom Typ Leopard 1 A5. Nach eigenen Angaben hat GLS diese Panzer bereits im November 2019 der RUAG abgekauft, aber seither nicht ­abgeholt. „Da über die Verwertung der erworbenen Kampfpanzer seitens GLS bislang noch nicht abschließend entschieden wurde, sind die erworbenen Kampfpanzer bis zum jetzigen Zeitpunkt in Absprache mit der RUAG in Italien verblieben“, teilte die GLS mit. Das in Garching bei München ansässige Unternehmen ist ein Dienstleister für Wehrtechnik, der sich unter anderem um die Wartung und Instandsetzung von Kriegsmaterial kümmert.

Der erst jetzt bekannt gewordene Deal zwischen RUAG und GLS ist politisch sehr brisant. Denn die 25 Panzer sind Teil der insgesamt 96 Panzer, welche der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall der RUAG abkaufen wollte. RUAG hatte diese Panzer im Jahr 2016 erworben, um sie als Handelsobjekte und als Ersatzteillager zu nutzen. Die zum Teil mehr als 50 Jahre alten Kampfgeräte, die einst in Deutschland produziert worden waren, stehen auf einem Firmengelände in Norditalien.