Polarisierung : Das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen

Manchmal kommt ein Thema in Mode und erobert sofort die Welt. Manchmal spricht man lange über ein Thema, das nie zur Wirklichkeit wird. Und manchmal gibt es Themen, die jahrelang besprochen werden, die nicht eintreten, die in Vergessenheit geraten – und dann kommen sie plötzlich doch wieder.

Über das Ende der Globalisierung wird schon lange gesprochen. Im Jahr 2016 ging es los, als Großbritannien für den Brexit stimmte und in den Vereinigten Staaten Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde. Trump führte Dutzende von neuen Zöllen ein und begann praktisch einen Wirtschaftskrieg. Am heftigsten traf es China: Das Videonetzwerk Tiktok etwa stand vor der Abspaltung von seinem chinesischen Mutterkonzern Bytedance. Bis heute ist es innerhalb des Konzerns abgetrennt und wird als eigenständiges Unternehmen geführt.

Wer in all diesen Turbulenzen westliche Unternehmen danach fragte, wie sie mit dieser beginnenden Polarisierung umgehen, der bekam immer die gleiche Antwort: So eine Blockbildung wäre eine schreckliche Vorstellung, der Wohlstand der Welt wäre gefährdet. Viele Unternehmen dachten eine Weile nach und taten dann – exakt gar nichts. Sie wollten die Entflechtung nicht selbst vorantreiben und hofften, sie könnten die Welt noch irgendwie zusammenhalten.

„Friendshoring“ heißt das neue Zauberwort

Das hat sich fundamental geändert. In diesen Wochen erzählen Manager ganz andere Geschichten. „Friendshoring“ heißt das Zauberwort, unter dem sie jetzt arbeiten: Der Handel wird eingeschränkt auf die befreundeten Länder. Vom globalen Warenaustausch dagegen verabschieden sich viele Unternehmen. Zumindest allmählich.

Da ist der amerikanische Digitalkonzern, dessen Manager in den kommenden Jahren viel Geld in Europa ausgeben wollen, aber in Asien praktisch nichts mehr investieren. Da sind deutsche Traditionskonzerne, die ihre Lieferketten aufteilen: Die Produkte, die für Amerika bestimmt sind, sollen nicht eine Schraube mehr aus Asien enthalten. Dann kann man wenigstens einen Teil des Geschäftes schnell abspalten, wenn die Lage noch weiter eskaliert. Da ist das europäische High-Tech-Startup, das nach China verkauft wurde, weil Gründer und Investoren das Gefühl hatten, sie müssten sich für eine Seite entscheiden. Und in China waren einfach mehr Kunden.

Öffentlich redet darüber niemand gerne, niemand will den Trend zur Spaltung noch verstärken, indem er sich als Teil der Bewegung präsentiert. Doch die Gelegenheit zur Entflechtung der Handelsbeziehungen war günstig, als Corona sowieso viele Lieferketten durchtrennte und sie neu geschmiedet werden mussten. Eigentlich hätten sie dann vielfältiger werden müssen, man hätte zusätzliche Lieferanten gewinnen müssen anstatt alte abzuhängen. Eher müsste sich die Globalisierung also verstärken. Doch stattdessen stellen sich vorsichtige Manager jetzt darauf ein, dass sich das politische Klima ändert, vielleicht sogar für die kommenden Jahrzehnte.

„Freiheit ist wichtiger als Freihandel“

Denn der politische Druck ist deutlich gewachsen. Das geschah ein paar Jahre lang unterschwellig und allmählich, doch in den vergangenen Wochen konnte man kaum so schnell zuhören, wie Globalisierung aus der Mode kam. Aktuellstes Beispiel sind die Russland-Embargos, doch der Druck geht weit darüber hinaus. Wandel durch Handel? Dieses Motto haben viele Politiker weit hinter sich gelassen. „Als falsch erwiesen“ habe es sich, dass durch Handel allein schon Wandel entsteht, sagte Außenministerin Annalena Baerbock in der vergangenen Woche. Am deutlichsten sprach es Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg aus: „Freiheit ist wichtiger als Freihandel“, sagte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, „der Schutz unserer Werte ist wichtiger als der Gewinn.“ Nun spricht hier der Chef eines Militärbündnisses, doch einige Wirtschaftspolitiker klingen ähnlich. „Die Unternehmen müssen verstehen: Globalisierung ist out, Friendshoring ist in“, heißt es zum Beispiel aus den EU-Institutionen.