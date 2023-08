Ein harter Markt: So wird in der Assekuranz umschrieben, dass die Nachfrage nach Versicherungsleistungen größer ist als das Angebot. Ist das Gegenteil der Fall, spricht man von einem weichen Markt. Aber den sieht Joachim Wenning, Chef des größten Rückversicherers der Welt, Munich Re , auf absehbare Zeit nicht. Der harte Markt, der ein günstiges Marktumfeld für den Rückversicherer bietet, werde anhalten, in diesem Jahr, im kommenden Jahr und wohl auch 2025, sagte Wenning bei der Vorlage des Halbjahresergebnisses.

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

„Es gibt zu viel Unsicherheit und auch Nachholbedarf in den Märkten“, begründete der Chef des Rückversicherers. Ferner verwies er auf die höhere Frequenz von Naturkatastrophen. Dieser Trend werde die Prämien für Rückversicherungen nicht preiswerter gestalten, und auch Deckungen für Schäden durch Cyberangriffe seien ein rares Gut.

So kann der Münchner Dax-Konzern an der Preisschraube drehen und hat sein Geschäft mit der Rückversicherung von Naturkatastrophen in allen Regionen ausgebaut. Die Erneuerungsrunde per Ende Juli, die vor allem die Märkte in Nord- und Südamerika betraf, brachte ihm einen Anstieg der Prämien von 5 Prozent ein – risikoadjustiert, das heißt, Preiserhöhungen, denen ein gestiegenes Risiko und damit eine erhöhte Schadenerwartung gegenüberstehen, werden verrechnet. Trotzdem – und das kann sich der Münchner Konzern leisten – zeichnet er nicht mehr alles.

So ging zur Juli-Erneuerungsrunde das Geschäftsvolumen um 1,9 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zurück, da die Munich Re gezielt jenes Geschäft nicht fortgeführt hat, das nicht den erwarteten Preisen und Bedingungen entsprach. Leisten kann sich die Munich Re auch, stille Lasten zu realisieren und niedrig verzinste Anleihen vor der Endfälligkeit mit Verlust abzustoßen.

Vorjahresvergleich hinkt

Dass dies, ebenso wie eine höhere Zahlung nach Großschadensereignissen, das Halbjahresergebnis schlecht aussehen lässt, ficht Wenning und seinen ­Finanzchef Christoph Jurecka nicht an. Die Zahlen seien nicht vergleichbar mit dem Vorjahr, meint Letzterer und betont noch mal, wie ambitioniert das Jahresziel des Rückversicherers sei, ein Konzernergebnis von 4 Milliarden Euro zu erreichen.

Zum Halbjahr liegt das Konzernergebnis schon bei 2,4 Milliarden Euro, wobei auch der zum Konzern gehörende Erstversicherer Ergo seinen Anteil leistete. „Unsere Solvenz erlaubt uns jedes Wachstum, das wir wollen. Aber wir wollen nicht jedes Wachstum“, kommentierte Wenning mit Blick auf eine Solvenzquote von jetzt 273 Prozent. Auf die Frage, was der Konzern mit dem Geld macht, schwieg das Management.

Dividende und Aktienrückkauf?

Unausgesprochen lagen aber die Worte Dividende und Aktienrückkauf in der Luft. Die Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 2022 ließ sich der Konzern schon rund 1,5 Milliarden Euro kosten, weitere 500 Millionen Euro gab die Munich Re für den Erwerb eigener Aktien aus. Auch wenn Wenning andeutete, das Ergebnisziel im Gesamtjahr übertreffen zu können, hielt er an der Prognose fest. Erst wolle der Rückversicherer die Hurrikansaison im laufenden dritten Quartal abwarten.

Scharfe Kritik an Politik

Klarer war Wenning in seiner Kritik an der Politik: Wettbewerbsvorteile Deutschlands seien immer Stabilität, niedrige Inflation, niedrige Verschuldung, Sicherheit, Schulen, Bildungsniveau, Verwaltung, Spitzentechnologie und funktionierender öffentlicher Verkehr gewesen. „An vielen dieser Fronten hat Deutschland in den letzten 20 Jahren stark eingebüßt. Als Folge fließen Investitionen und damit verbundene Wohlfahrt der Zukunft ins Ausland.“

Mehr zum Thema 1/

Namentlich warnte er den Gesetzgeber vor überbordenden Berichtspflichten. „Das ist rausgeschmissenes Geld“, das auch dem Fiskus nichts bringe. Die global agierende Munich Re muss sowohl nach internationalem Rechnungslegungsstandard wie auch HGB bilanzieren.