Reiserücktritt wegen Corona : Bundesgerichtshof lässt Streit um Stornokosten in Luxemburg klären

Im Streit um Stornokosten nach dem Rücktritt von einer Pauschalreise in der Frühphase der Corona-Pandemie hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag kein Urteil gesprochen. Die höchsten Zivilrichter in Karlsruhe setzten das Verfahren aus und legten den Fall wegen offener Fragen dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg vor (Az. X ZR 53/21).

Der Kläger hatte bei Ausbruch der Pandemie im März 2020 eine Pauschalreise nach Japan storniert, die wenig später sowieso abgesagt werden musste. Der Mann hatte die Reise, die vom 3. bis 12. April 2020 stattfinden sollte, für mehr als 6000 Euro bei einem Münchner Veranstalter gebucht. Am 1. März trat er wegen der sich zuspitzenden Lage in Japan von der Reise zurück und bezahlte vertragsgemäß 25 Prozent Stornokosten, knapp 1540 Euro. Ende März erging ein Einreiseverbot. Nun ist die Frage: Muss er trotzdem Stornogebühren zahlen?

Nach Auffassung des Zivilsenats hängt die erste Entscheidung zum Reiserecht in der Pandemie von der Auslegung der EU-Richtlinie zu Pauschalreisen ab. Denn die Rückforderung der Stornokosten hängt maßgeblich davon, ob die beklagte Reiseveranstalterin dem verhinderten Urlauber nicht ihrerseits einen Entschädigungsanspruch entgegenhalten kann. Damit sind ebenjene Stornogebühren gemeint. Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist dieser als regelmäßige Folge vorgesehen, wenn der Reisende schon vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktritt. Der Anspruch ist aber ausgeschlossen, wenn „am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen“.

Der BGH wies in seinem Beschluss am Dienstag darauf hin, dass es in den Vorinstanzen und der Literatur umstritten sei, ob solche Umstände schon zum Zeitpunkt des Rücktritts vorgelegen haben müssen, oder ob der Entschädigungsanspruch auch dann ausgeschlossen ist, wenn solche Umstände erst nach der Rücktrittserklärung aufgetreten sind. Eine Zurückverweisung in der Sache hielt der Zivilsenat für entbehrlich, wenn eine Entschädigung der Reiseveranstalterin schon durch das vom Bund im März 2020 angeordnete Einreiseverbot ausgeschlossen sei. Man tendiere aber dazu, dass auch nach dem Rücktritt aufgetretene Umstände dieser Art zu berücksichtigen seien. Der Oberste Gerichtshof in Österreich hatte schon Ende Januar 2022 ein Vorabersuchen in der Frage des kostenfreien Rücktritts wegen der Pandemie gestellt. In beiden Verfahren ist vermutlich erst im Lauf des nächsten Jahres mit einer Entscheidung aus Luxemburg zu rechnen.

Mehr zum Thema 1/

Bisher ist umstritten, ob es dabei allein auf den Zeitpunkt des Rücktritts oder auch auf die weitere Entwicklung ankommt. Je nach Gericht wird mal so, mal so geurteilt. In dem Fall hatte das Landgericht München I dem Veranstalter Recht gegeben, weil es am 1. März 2020 noch keine Reisewarnung gab und sich die Situation auch hätte entspannen können. „Ein erhebliches Infektionsgeschehen zu diesem Zeitpunkt wird nicht vorgetragen“, heißt es in dem Urteil.

Vorlage zum EuGH zeichnete sich ab

In der BGH-Verhandlung Ende Juni hatte sich abgezeichnet, dass die obersten deutschen Zivilrichter damit nicht einverstanden sein dürften. Allerdings gibt es für Pauschalreisen in einer EU-Richtlinie einheitliche Regeln.

Inzwischen bieten viele Reiseveranstalter unter bestimmten Bedingungen eine kostenlose Umbuchung oder Stornierung wegen Corona an. Bei sogenannten Flex-Tarifen lässt sich die Möglichkeit gegen Aufpreis hinzubuchen. Reisende, die Flug und Unterkunft auf eigene Faust buchen, sind generell nicht so gut abgesichert wie Pauschalurlauber. Für sie gelten nicht dieselben Regeln.