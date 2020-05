WTO in der Krise : Das Welthandelsdesaster

Streiten in Pandemie-Zeiten: Amerikas Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping – hier als Pappaufsteller in einem Souvenirshop in Moskau. Bild: EPA

Die Chance nachzutreten, lässt sich ein Donald Trump nicht entgehen. „Die Welthandelsorganisation ist fürchterlich“, schimpfte der amerikanische Präsident am Donnerstagabend, als er – vor einem abflugbereiten Hubschrauber stehend – von Journalisten auf den überraschenden Rücktritt von WTO-Chef Roberto Azevêdo angesprochen wurde.

Der 62 Jahre alte Brasilianer will sein Amt Ende August abgeben. Die Vereinigten Staaten seien von der WTO sehr schlecht behandelt worden, legte Trump nach. Und dann beklagte er sich einmal mehr darüber, dass China als Entwicklungsland angesehen werde und durch diesen Status viele Handelsvorteile gegenüber Amerika genieße.

Trump sieht die WTO schon lange als Steigbügelhalter für den Aufstieg Chinas zu einer wirtschaftlichen Weltmacht, die Amerika den Rang ablaufen will. Daher arbeitet er mit allen Mitteln daran, die Organisation zu schwächen, in der sich 164 Staaten auf Spielregeln für den Austausch von Waren verständigt haben.

Doch ihre Rolle als Garant für freien Handel kann die WTO spätestens seit Dezember vergangenen Jahres nicht mehr ausfüllen: Auf Druck von Trump hatten die Amerikaner den Streitschlichtungsmechanismus der WTO ausgehebelt, indem sie die Besetzung frei werdender Richterstellen in der WTO-Berufungsinstanz blockierten.

Folglich können Handelskonflikte zwischen den WTO-Mitgliedern nicht mehr gelöst und beendet werden. Im internationalen Handel droht fortan das Faustrecht zu regieren.

Ob eine Konfrontation mit Trump geholfen hätte, ist fraglich

Um diese Gefahr zu mindern, hat sich eine Gruppe von WTO-Mitgliedern, darunter die EU-Staaten, Kanada, Brasilien, Mexiko und die Schweiz, Ende April auf ein vorläufiges Berufungsverfahren verständigt, das Streitfälle untereinander mittels eines Schiedsgerichts beenden soll. Allerdings sind die größten Streithähne, die Vereinigten Staaten und China, nicht Teil dieses Verbunds. Er ist also längst kein vollwertiger Ersatz für das eigentliche System der Streitbeilegung.

Manche Beobachter hatten gehofft, dass die auch im Zusammenhang mit der amerikanischen Blockade diskutierten Vorschläge zur Reform der WTO auf der Ministerkonferenz im Juni zur Entscheidungsreife gebracht hätten werden können. Doch diese wichtige WTO-Versammlung, die nur alle zwei Jahre stattfindet, wurde wegen der Corona-Pandemie um mindestens ein Jahr verschoben.

Dies führte Azevêdo denn auch als Hauptgrund dafür an, dass er selbst ein Jahr vor Ablauf seiner zweiten und letzten Amtszeit als WTO-Generaldirektor seinen Hut nimmt: Er wolle nicht, dass sich der (langwierige und hochpolitische) Nachfolgeprozess zeitlich mit den Vorbereitungen für die wichtige Ministerkonferenz überlappe.

Dieses Argument ist durchaus plausibel, auch wenn in Genf geraunt wird, dass das Ausmaß an Frustrationen, das Azevêdo in den fast sieben Jahren seiner Amtszeit erleben musste, auch eine Rolle für seinen vorzeitigen Abschied gespielt haben dürfte. Hinzu kommt, dass die Kritik an seiner Amtsführung zuletzt lauter geworden ist. Der ehemalige Diplomat habe die Interessen seiner Organisation in der Öffentlichkeit allzu leise vorgetragen und sich zu wenig gegen die Angriffe der Amerikaner gewehrt, heißt es. Ob der WTO, die ja nur als eine Art Sekretariat ihrer Mitgliedsstaaten fungiert, eine offene Konfrontation mit Trump geholfen hätte, ist allerdings ebenso fraglich.