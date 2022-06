Grüne Finanzanlagen : EU-Ausschuss stimmt gegen Taxonomie-Einstufung von Atomkraft und Gas

Die EU-Finanzmarktkommissarin Mairead McGuinness wandte sich am Dienstagvormittag persönlich an die Europaabgeordneten, um sie von Kommissionsvorschlag zur Einstufung von Atomkraft und Gas als nachhaltige Finanzanlage zu überzeugen. „Die Kommission wird nervös“, frohlockten die Gegner des Taxonomievorschlags da schon. Am Ausgang des gemeinsamen Votums von Umwelt- und Wirtschaftsausschuss konnte die Irin zumindest nichts mehr ändern. 76 Abgeordnete stimmten gegen den Vorschlag, 62 dafür, 4 enthielten sich. Über den Ausgang der entscheidenden Abstimmung im Plenum in der ersten Juliwoche sagt das zwar nicht viel aus. Aber das Ergebnis verschafft jenen Rückenwind, für Gas und Atomkraft auch als Übergangstechnologie keine grüne Finanzanlage sind.

Hendrik Kafsack Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge



Entsprechend groß war dort die Freude über das Ergebnis. „Ein Apfel ist keine Birne und Gas- und Atomkraft sind nicht nachhaltig“, sagte der Europaabgeordnete der Grünen, Michael Bloss. Mit dem Votum werde das Öko-Siegel der Finanzbranche zumindest vorerst vor dem Etikettenschwindel bewahrt. „Mit einem Greenwashing von Atomkraft und Gas würden weitere Milliarden in die fossil-atomare Wirtschaft gelenkt, die wir dringend für die Energiewende brauchen“, warnte Jutta Paulus (Grüne). „Am Ende muss der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler“, sagte der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber. Am Markt gebe es schlicht keinen Appetit für eine Taxonomie mit Kernenergie und Gas. Damit sei sie das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sei.

Die Kommission hatte den umstrittenen Taxonomievorschlag Anfang Februar nach langem Ringen vorgelegt. Mit der Taxonomie will die EU definieren, welche Investitionen als „grün“ einzustufen sind. Damit soll verhindert werden, dass Banken Finanzanlagen als „nachhaltig“ deklarieren, die es nicht sind („Greenwashing“). Weil davon auch die Kosten von Investitionen abhängen, hatte vor allem Frankreich darauf gedrungen, dass auch die Atomkraft als „grün“ eingestuft wird. Andere wie die alte Bundesregierung verlangten, Gas als „grüne Übergangstechnik“ einzustufen. „Der Kompromiss ist vielleicht nicht perfekt, bringt uns aber unseren Klimazielen näher“, hatte McGuinness damals betont. In der deutschen Öffentlichkeit hatte ein zum Jahreswechsel vorgelegter Entwurf, der die Einstufung von Atomkraft und Gas als „grün“ schon vorwegnahm, für heftige Reaktionen gesorgt.

Taxonomie-Vorschlag kein normales EU-Gesetz

Die deutsche Regierung hat daraufhin zwar entschieden, den Vorschlag abzulehnen. Weil sie darin aber nur von einer Hand voll Länder wie Österreich oder den Niederlanden unterstützt wird, kann sie ihn nicht kippen. Die französische Ratspräsidentschaft hat deshalb erst gar keine formelle Abstimmung im Ministerrat angesetzt. Österreich will aber gegen den Vorschlag klagen, da die Kommission mit ihm seiner Ansicht nach seine Kompetenzen überschreitet.

Mehr zum Thema 1/

Das hängt mit der speziellen Form des Vorschlags zusammen. Der Taxonomie-Vorschlag ist kein normales EU-Gesetz, das von Europaparlament und Ministerrat angenommen werden muss, sondern ein sogenannter delegierter Rechtsakt. Der ist eigentlich nur dafür gedacht, geltendes Recht auszugestalten, nicht aber für politische Entscheidungen. Deshalb sind auch die Hürden für die Ablehnung höher als sonst. Im Europäischen Parlament muss sich eine absolute Mehrheit dagegen aussprechen, um den Vorschlag zu kippen. Das sind nicht weniger als 353 Abgeordnete.

Ob diese Mehrheit zustande kommt, ist schwer zu prognostizieren. Auf Basis der Unterschriften unter verschiedenen Briefen, die sich kritisch zum EU-Vorschlag positioniert haben, rechnen die Grünen damit, dass eine Allianz von 200 Sozialdemokraten, Grünen und Linken, nur wenigen Liberalen und einigen Christdemokraten sicher für die Ablehnung des Rechtsakts stimmen wird. Mehr als 100 Abgeordnete gelten nach diesem Kalkül als unentschlossen. Das Abstimmungsverhalten weiterer 100 Abgeordneter sei unklar. „Dieses knappe Ergebnis bietet einen Vorgeschmack auf die kommende Abstimmung im Juli-Plenum in Straßburg“, warnte entsprechend der SPD-Abgeordnete Joachim Schuster nach dem Votum am Dienstag. Wenn weniger als 353 Abgeordnete gegen den Vorschlag stimmen, treten die Taxonomieregeln Anfang 2023 automatisch in Kraft.