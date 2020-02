F.A.S. exklusiv : Bertelsmann-Chef Rabe: „Die Leute lesen wieder mehr“

Aktualisiert am

Thomas Rabe, 54, steht seit acht Jahren an der Spitze des Bertelsmann-Konzerns mit 117.000 Mitarbeitern. Im Mai wird er zudem Aufsichtsratschef von Adidas. Bild: Stefan Finger

Herr Rabe, seit einem Jahr führen Sie zwei Konzerne: RTL und Bertelsmann. Waren Sie vorher unterfordert oder ist das ein Modell für alle Manager?

An Doppelbelastungen war ich vorher schon gewöhnt, schließlich war ich einige Zeit parallel Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand von Bertelsmann. Aber im Ernst: Nach einem Jahr in der Doppelrolle stelle ich fest, dass es für mich als Bertelsmann-Chef ausgesprochen gut ist, als RTL-Chef näher dran zu sein an unserer größten Division, da sich das Geschäft dort rasant entwickelt.