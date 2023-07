Aktualisiert am

Einmaliges Panorama: Die Straße durch den Himalaja in Nepal führt an den steilsten Hängen der Welt vorbei. Wirtschaftlich ist sie von größter Bedeutung für die Region. Bild: Christoph Hein

Kamal Upadhya ist der Gewinner des Tages. Einige Stunden saß er auf der holzgedeckten Terrasse vor seiner Teestube und schaute auf die Felsen jenseits der Straße. Mal kroch ein Lastwagen die Piste hoch. Dann kam ein Geländewagen mit sieben Indern den Berg herauf. Niemand hielt an seiner Raststätte.

Vor zehn Minuten aber hat es zu regnen begonnen. Noch war es kein Monsun, doch genügte der feine Schauer. Upadhya heizte den Teekessel auf, stellte mehr Red Bull auf die Theke. Denn das war sein Regen. Es dauerte weitere elf Minuten, einen Laster und zwei überladene Personenwagen. Dann war aus der Straße vor seiner Teestube eine Rutschbahn geworden.

Bäche, dann Ströme rannen durch ihre Furchen, erste Steinbrocken wurden von der Felswand gewaschen. Ein Bus mit indischen Pilgern quälte sich um die Kurve. Dann blieb er stehen. Vor ihm hatte sich im Regen ein Stau gebildet. Irgendein Wagen war hängen geblieben in irgendeinem Schlammloch. Zu Schaden gekommen war niemand. Buddha, die Hindu-Gottheiten oder die Bön-Geister hatten ihre schützenden Hände wieder einmal über den steilen Hängen des Himalajas ausgebreitet.

Die „tödlichste“ Straße Nepals?

Nun strömten Dutzende hinduistische Pilger aus dem liegen gebliebenen Bus auf Upadhyas Terrasse. Er lächelte. Und hob das rote Fliegengitter über dem Teller mit den am Morgen gebackenen Teigtaschen. Die Wallfahrer nutzten zuerst seine Toilette. Dann bestellten sie heißen Tee mit Milch für vierzig nepalesische Rupien; das entspricht sechsundzwanzig Eurocent. Upadhyas Geschäft brummte. Der fünfunddreißig Jahre alte Inder war aus den Ebenen in die Berge Nepals gezogen, weil die Straße seiner Familie ein Einkommen bietet. „Wir leben von den indischen Pilgern, die es zu den heiligen Stätten Nepals zieht, und von den Transportern, die den Berg herauf- und herunterfahren“, sagt er.

Die Bergstrecke führt von der zweitgrößten nepalesischen Stadt Pokhara durch das legendenumwobene Königreich Mustang bis auf fast fünftausend Meter an die chinesische Grenze. Zweihundertsechsunddreißig Kilometer lang, beträgt die Fahrzeit drei Tage. Die nepalesische Motorradenthusiastin Surakshya KC, der vierhunderttausend Menschen auf Youtube folgen, bezeichnet sie als „tödlichste Straße Nepals“.

Zwischen den Achttausendern Annapurna und Dhaulagiri führt sie entlang des tiefsten Tals der Erde und danach immer weiter hinauf, bis an den Rand des Himmels über Tibet. Dabei ist sie nicht mehr als eine in den Fels gebrochene und gesprengte Piste, die sich bis in die Königsstadt Lo Manthang und dann nach Korala schraubt, zum letzten nepalesischen Posten vor der Grenze.

Muren, im Winter Lawinen, Sturzbäche, sechshundert Meter tiefe Schluchten neben dem Fahrweg, Felsbrocken groß wie Fußbälle, Schlaglöcher wie Badewannen, Pfützen wie ein Dorfteich reihen sich aneinander – aber die Fahrer der „Jeeps“, in Wirklichkeit indische Mahindra-Geländewagen, der bunt bemalten Tata-Laster und der indischen Ashok-Busse meistern sie.

Trotz allem ist die Straße für Nepalesen ein großes Glück

Die Fahrgäste halten die Fenster geöffnet, um atmen zu können. Ihre Gesichter verbergen sie hinter Tüchern, um sich vor Staub, Regen oder Schnee zu schützen. Bei einem Erdrutsch kommt der Zug für Stunden zum Stehen, bis aus dem nächsten Dorf Arbeiter mit Schaufeln oder ein Bagger herangebracht werden. Die Straße ist ein Moloch, der seine Kinder frisst, wenn es ihm passt, ein schlafender Drache, in dessen narbigen Rücken die abgefahrenen Reifen der Laster halbmetertiefe Schnitte getrieben haben.