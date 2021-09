Rüstungsindustrie : Rolls Royce erhält Milliardenauftrag der US-Luftwaffe

Aktualisiert am

Die amerikanischen B-52-Bomber sind in die Jahre gekommen. Rolls Royce soll jetzt neue Triebwerke liefern.

Der britische Triebwerkshersteller hat einen Großauftrag der US-Luftwaffe an Land gezogen. Die Air Force bestelle F-130 Triebwerke von Rolls Royce im Wert von bis zu 2,6 Milliarden Dollar, teilte das Unternehmen mit. Diese sollen als Ersatztriebwerke für die B-52 Stratofortress-Bomber eingesetzt werden.

Rolls-Royce-Manager Craig McVay bezeichnete den Auftrag als großer Erfolg. Das F-130-Triebwerk werde eine „erheblich höhere“ Treibstoffeffizienz bieten und solle den Bombern ermöglichen, bis in die 2050er Jahre hinein im Einsatz zu bleiben.

Rolls Royce setzte sich im Wettbewerb gegen den etablierten Lieferanten Pratt & Whitney durch, der zum amerikanischen Rüstungskonzern Raytheon gehört.

An der Börse kommt der Großauftrag gut an. Die Aktien von Rolls Royce stiegen am Morgen um mehr als 5 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch.