Energiekrise : Die Wut auf Habeck

„Wann ich schon einmal so wütend war?“ Torsten Bahl macht eine Pause. Er überlegt eine Weile – dann antwortet er: „Noch nie.“ So sind sie, die Mittelständler in Deutschland. Über ihre Emotionen sprechen sie ganz rational. Äußerlich bleiben viele cool, doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie explosiv die Stimmung tatsächlich ist.

Bahl ist Chef von Fripa, einem mittelständischen Hersteller von Hygienepapier am Main in Unterfranken, und er leidet unter Deutschlands hohen Energiepreisen. „Wenn es nur Ärger wäre, könnten wir damit umgehen“, sagt er. Doch Fripa ist seit Pandemiebeginn im Ausnahmezustand: Erst wollten alle Toilettenpapier haben, die Mitarbeiter schoben Sonderschichten. Dann hatten alle genug, und die Mitarbeiter gingen in Kurzarbeit. Und gerade jetzt, wo alles wieder normal werden könnte, da kommt die Gaskrise. „Wir sind bereits vor Jahren der Empfehlung der Politik gefolgt und haben auf eine sehr umweltfreundliche Gasturbine gesetzt“, sagt Bahl. Die erzeugt Strom für den Betrieb und Wärme für die Papierherstellung – doch jetzt ist es gerade diese Turbine, die Bahl besonders viele Sorgen macht. Er sei so wütend wie noch nie, sagt Bahl, er habe nur gerade keine Zeit für seine Wut, er müsse sein Unternehmen retten.

Bahl und all die anderen Mittelständler sehen, was in den deutschen Unternehmen gerade los ist. Der Papierhersteller Hakle hat schon Insolvenz angemeldet, der Schuhhändler Görtz auch. In einer Umfrage des Industrieverbands BDI sagte jedes dritte Unternehmen, die Preise für Energie und Rohstoffe seien eine existenzielle Herausforderung.

Die ersten drohen mit Demonstrationen

Im Bemühen, einen heißen Herbst zu vermeiden, hat inzwischen fast jeder in Deutschland vom Studenten bis zum Rentner ein Entlastungspäckchen bekommen: Wohngeld, Strompreisbremse, Energiegeld. Die Unternehmer vermissen ihre Lieferung. Und dann setzt sich Robert Habeck in die Talkshow von Sandra Maischberger und sagt, die Probleme müssten nicht zu einer Insolvenzwelle führen, die Unternehmen könnten ja auch aufhören zu arbeiten, ohne Insolvenz anzumelden. Vorsichtig gesagt: Das hat die Unternehmer nicht beruhigt.

In der Sache hat Habeck nicht unrecht. Doch die Liste der Unternehmen, die ihre Produktion ohne Insolvenz einstellen, macht die Lage ja nicht besser. Der Stahlkonzern Arcelor Mittal stoppt zwei Produktionsanlagen und schickt seine Leute in Kurzarbeit. Und dann ist da noch der Diesel-Zusatz Adblue, der aus Ammoniakanlagen kommt – aber zumindest bei den Stickstoffwerken Piesteritz ebenfalls nicht mehr hergestellt wird.

Entsprechend wuchs die Wut weiter. Im Frankfurter Umland hat ein Metzger sein Schaufenster schwarz abgeklebt. „Ohne Unterstützung geht bei uns das Licht aus“, steht darauf. Wenn die Unternehmer mal wieder Zeit haben, sich auf ihren Ärger zu besinnen, dann droht Deutschland etwas ganz Ungewohntes: dass Manager und Unternehmer für einen heißen Herbst sorgen. Die ersten drohen schon mit Demonstrationen.

„Wir steuern gerade durch die größte Krise in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagt der Unternehmer Markus Dürkes. „Wenn ich sehe, wie ideologiegetrieben Herr Habeck in dieser Situation immer noch handelt, dann macht mich das einfach nur fassungslos.“ Dürkes ist geschäftsführender Gesellschafter der Schonlau-Werke, einer familiengeführten Eisengießerei in Geseke bei Paderborn.