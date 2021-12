Robert Habeck im Interview : „Das Antlitz des Landes wird sich verändern“

Herr Habeck, zu Schulzeiten haben Sie Theater gespielt. Was war Ihre Lieblingsrolle?

Die anspruchsvollste: Jonathan Jeremiah Peachum in der Dreigroschenoper, der Bettlerkönig, der ein Geschäft aus dem menschlichen Elend macht – jedes Gefühl, jede Erbarmungswürdigkeit kann man in Geld umsetzen und daraus ungeheure Macht schöpfen. Also der Zynismus, aber auch eine Wahrheit des Kapitalismus in einer Rolle.

Als Vorbild?

Als abschreckendes Beispiel. Ich war damals 16 oder 17 Jahre alt. Wenn tatsächlich alles nur zum Geschäftsvorteil gerinnt, beginnt man alles zu instrumentalisieren. Dann geht es um Macht statt um Freundschaft. Es gibt aber auch Dinge, die nicht in Bruttoinlandsprodukt, Euro oder Geschäftsinteressen zu übersetzen sind. Gerade sie machen unser Leben wertvoll.

Das sagt der Wirtschaftsminister?

Gerade der.

Was würde der 16-jährige Robert Habeck über die Person sagen, die jetzt als Vizekanzler im Bundeswirtschaftsministerium sitzt?

Ich würde da lieber den Robert Habeck mit Anfang 40 nehmen. Die politisch bislang prägendste Zeit waren meine Jahre als Minister in Schleswig-Holstein. Das viel kleinere Haus in Kiel hatte eine strukturelle Ähnlichkeit mit meinem jetzigen Ministerium im Bund. Ich hatte viele Konfliktthemen unter einem Dach: erneuerbare Energien, Netzausbau, Artenschutz, Naturschutz, Landwirtschaft. Ich musste Entscheidungen treffen, die verschiedene Sichtweisen zusammengeführt haben. Mein damaliges Ich würde sagen: Es ist folgerichtig, dass du jetzt hier gelandet bist.

Und heute?

Habe ich das Gleiche auf anderer Ebene. Ich will den Klimaschutz mit ökonomischer Wertschöpfung versöhnen. Ich will nicht eine Energie- und Klimaschutzabteilung, die Preise erhöhen oder Dinge verbieten will, und eine Indus­trieabteilung, die dagegen arbeitet. Dann wäre das Haus gelähmt.

Sie haben gesagt, das Wirtschaftsministerium sei ein schlafender Drache. Was meinen Sie damit?

Das Haus spielte für die Geschichte der Bundesrepublik immer wieder eine konstitutive Rolle, angefangen mit der Positionierung Deutschlands als Sozialer Marktwirtschaft zu einer Zeit, als zwischen Kapitalismus und Sozialismus alles offen war. Die Soziale Marktwirtschaft ist von hier aus durchgesetzt worden. Und das Haus hat sich auch später mit den Aufgaben der Zeit weiterentwickelt: Wirtschaft und Arbeit, Wirtschaft und Energie. jetzt Wirtschaft und Klimaschutz. Ich möchte, dass dieses Haus zum Kraftzentrum wird und den nächsten Schritt geht. Und der ist, einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft den ordnungspolitischen Rahmen und die Instrumente zu geben.

Da müssen Sie noch das Schild am Eingang ändern. Da steht noch Wirtschaft und Energie, nicht Wirtschaft und Klimaschutz.

Äußerlichkeiten wie Schilder interessieren mich nicht sehr. Hauptsache, wir kommen inhaltlich voran.

Jetzt sind Sie Vizekanzler und Superminister. Wie fühlt sich das an, wenn Sie morgens in den Spiegel schauen und wissen, Sie fahren in dieses hundert Quadratmeter große Büro?

Es ist schon ziemlich groß. Aber es erinnert irgendwie jeden Tag daran: Es ist auch eine große Aufgabe, die ich mit Respekt annehme. Ich bin mit der inneren Einstellung hergekommen, sofort loszuarbeiten, konzentriert und erst mal hier im Haus. Natürlich treffe ich mich mit Verbänden und Gewerkschaften, aber immer, um konkrete Themen zu bereden. Das hier ist ein preußisches Gebäude, und ein bisschen preußische Haltung kann man angesichts der gigantischen Aufgaben, die wir haben, grad gebrauchen.

Was haben Sie schon geschafft?