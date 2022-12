Robert Habeck im Gespräch : „Putin soll sehen, wie leistungsfähig diese Demokratie ist“

Aktualisiert am

Herr Habeck, bei Ihnen im Wirtschaftsministerium ist’s aus Energiespargründen ziemlich kalt. Treffen wir uns deshalb nicht dort, sondern in Ih­rem mollig warmen Bundestagsbüro?

Patrick Bernau







Ralph Bollmann

Wir treffen uns im Bundestag, weil ich hier Termine habe. Aber Sie haben recht: Im Ministerium ist es recht frisch. Wir haben als Höchsttemperatur 19 Grad in den Büroräumen, in den Fluren wird nicht geheizt. Wir halten uns halt an die Regeln.

Vor einem Jahr haben Sie im F.A.S.-Interview gesagt, das Antlitz des Landes wird sich verändern. So, wie es kam, haben Sie es sich wohl nicht vorgestellt.