Robert Habeck unter Druck : Nett schnacken reicht nicht

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kokettiert gern mit seinen bodenständigen norddeutschen Wurzeln. Zur Aufregung um die Gasumlage bemerkt er, es sei moralisch nicht richtig, dass auch Betriebe Geld erhielten, die, „lassen Sie mich das mal Plattdeutsch sagen: ein Schweinegeld verdient haben“.

Liest man Habecks Erklärungsversuche zum Umlagefiasko, möchte man ihm ebenso norddeutsch entgegenhalten: „Donnerlüttchen, du schnackst ganz schön harten Tobak!“ Denn dass sich der gewählte Weg zur Stützung der Importeure als Sackgasse entpuppt, begründet Habeck offen mit fehlender Kompetenz: Die prinzipiell richtige Idee habe sich als problematisch erwiesen, „weil wir nicht wussten, das muss man ehrlicher Weise sagen – und niemand wusste das -, wie dieser Gasmarkt verflochten ist, welche Firmen irgendwelche Anteile an Töchtern und so weiter haben“.

Zuvor hatte der Minister erklärt, die Verwerfungen seien entstanden, da im Sinne der Gleichheit vor dem Gesetz alle Einkäufer russischen Gases identische Ansprüche genössen: „Eine Legion von Juristen hat mir das so erklärt.“ Dann zog Deutschlands beliebtester Politiker eine krude Analogie zum Kindergeld, das Eltern ja auch unabhängig von ihrer Bedürftigkeit erhielten. Dabei liegt diesem das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum des Nachwuchses zugrunde – eine völlig andere Voraussetzung. Und wenn Habeck eine „Legion von Juristen“ beschäftigt, warum dann nicht auch eine Armee von Betriebswirten und Buchhaltern, die sich der Struktur der Gaswirtschaft widmen? Zumal er immer behauptet hat, alle Ansprüche gründlich von Wirtschaftsprüfern untersuchen zu lassen.

Die Gasumlage, von Vornherein eine Schnapsidee, bringt keine Ruhe in den Markt, sondern das Gegenteil. Wirklich bedrohte Unternehmen sollte der Staat vor dem Aus bewahren, mehr aber nicht. Eigentümer und Kunden müssen die Notlage spüren und mittragen, über Verluste und höhere Preise. Und Habeck? Seine Ehrlichkeit ist entwaffnend, offenbart aber auch ein gerütteltes Maß an Naivität, die sich Deutschland in diesen gefährlichen Zeiten nicht erlauben kann. Nett zu sein, ist nicht genug für einen Krisenminister.