Grüne im Managervergleich : Habeck oder Baerbock?

Am 19. April sagen die Grünen, wer für sie Kanzler werden soll. Oder Kanzlerin. Aber wer taugt zum Manager der Deutschland AG? Wir machen den CEO-Check.

CEO-Erfahrung

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.

Habeck

Bisher waren die Bundeskanzler entweder ehemalige Ministerpräsidenten (Kiesinger, Brandt, Kohl, Schröder) oder Bundesminister (Erhard, Schmidt, Merkel), Konrad Adenauer hatte immerhin gut 15 Jahre als Oberbürgermeister der Großstadt Köln amtiert. Der 51-jährige Habeck kann da wenigstens ein kleines bisschen mithalten: Sechs Jahre lang war er stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, zuständig für Umwelt und Landwirtschaft, im (meist erfolgreichen) Nahkampf mit erbosten Bauern. Mehr noch: Er hat in einer Jamaika-Koalition mit CDU und FDP regiert – nicht die schlechteste Voraussetzung für ein Berliner Dreierbündnis.

Baerbock

Wohl ihr größter Schwachpunkt: Sie war noch nie als CEO aktiv, noch nicht mal als einfaches Vorstandsmitglied, falls man eine Regierung mit dem Führungsgremium eines Dax-Konzerns vergleichen will. Exekutive Erfahrung hat die 40-Jährige nicht, stattdessen die nicht untypische Karriere einer grünen Überfliegerin: Nach einem Master in Völkerrecht an der London School of Economics arbeitete sie als Büroleiterin und Referentin für die Grünen, 2013 zog die gebürtige Niedersächsin und Wahl-Brandenburgerin in den Bundestag ein, 2017 wurde sie – zunächst in Habecks Schatten – Ko-Vorsitzende der Grünen: ein Amt, das im Vergleich zu Fraktionsvorsitz oder Ministerämtern zuvor als unbedeutend galt.

Charisma

Habeck

Die Ausstrahlung streitet ihm niemand ab, vielleicht hat er sich zu sehr darauf verlassen – und mit Pferde-Fotos die Sache ein wenig übertrieben, wo es das Wohnzimmer auf dem virtuellen Grünen-Parteitag auch schon getan hätte. Zudem ist das Image des Kuschel-Intellektuellen für einen Chef nicht ungefährlich: Ab und an muss er vielleicht auch zeigen, dass er genauso gut kraftvoll zubeißen kann.

Baerbock

An Raumverdrängung kann sie es mit ihrem Kompagnon nicht aufnehmen – die Leute starren nicht mit offenem Mund, wenn sie einen Raum betritt. Das Unterkühlte hat aber auch Vorteile, es fördert die Unterstellung von Seriosität: Allzu viel körperliche Präsenz nährt hierzulande den Verdacht auf Sub­stanzlosigkeit. Aus dem anfänglichen Nachteil hat sich inzwischen ein Vorteil entwickelt: Sie profitiert davon, dass Habeck bisweilen auf sein Mannsein reduziert wird.

Strategie

Habeck

Der Mann aus dem hohen Norden war der Erste, der seine Partei konsequent nach den Maßstäben modernen Marketings ausgerichtet hat – was FDP-Konkurrent Lindner trotz aller Marktforschung nicht schaffte: bloß keine Ecken und Kanten, die Leute nicht mit zu viel Politik behelligen, Wohlfühlfaktor first. Die Konkurrenz macht altmodisch in Inhalten und wundert sich.

Baerbock

Was die Unternehmensstrategie betrifft, passt kein Blatt zwischen die beiden, hier unterscheiden sie sich weniger als auf jedem anderen Feld. Politischen Bekenntnissen, die einen Teil der Kundschaft verschrecken und die Marke beschädigen könnten, weicht auch Baerbock aus. Nur dass sie vielleicht in der täglichen Kleinarbeit mehr dafür tut, dass sich auch alle Mitarbeiter der Firma an diese Linie halten, im Großen und Ganzen zumindest.