„Heizungscheck“ und mehr : Habeck kündigt weiteres Paket zur Energiesicherung an

Braunkohle, „Heizungscheck“, weniger Verbrauch in öffentlichen Gebäuden: Der Wirtschaftsminister bereitet die Deutschen auf weitere Einsparungen vor – und will auch die Füll-Vorgaben für die Gasspeicher verschärfen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat ein weiteres Paket zur Energiesicherung angekündigt. Dazu gehören schärfere Vorgaben zur Befüllung der Gasspeicher und eine Aktivierung der Braunkohlereserve, wie Habeck am Donnerstag in Berlin sagte. Weiter geht es um Einsparmaßnahmen in öffentlichen Gebäuden und einen verbindlichen „Heizungscheck“.

Die Bundesregierung wird nach seinen Worten zudem Maßnahmen zur Stützung des größten deutschen Gasimporteurs Uniper ergreifen. Es sei richtig, dass Uniper zur finanziellen Stabilisierung des Unternehmens auf Bestände in den Gasspeichern zurückgegriffen habe, so Habeck. Dies werde nicht mehr nötig sein: „Wir werden bald Uniper anders stabilisieren.“

„Unsicherer Kantonist“

Zur Sicherung der Energieversorgung will der Grünen-Politiker auch Braunkohle-Kraftwerke wieder ans Netz holen. Ab dem 1. Oktober werde neben der Steinkohle auch die Braunkohlereserve aktiviert, kündigte Habeck an. Zudem sei eine Gaseinsparverordnung geplant. „Wir brauchen einen langen Atem“, sagte Habeck. „Der Winter kommt erst noch.“ Und dies sei nur der erste Winter. Auch der zweite Winter 2023/2024 werde Europa noch vor Herausforderungen stellen.

Die deutschen Gasspeicher sollen wiederum höhere Mindest-Füllstände vorgegeben bekommen. Sie sollen zum 1. November zu 95 Prozent und zum 1. Oktober zu 85 Prozent gefüllt sein, heißt es im Entwurf für eine Verordnung der Regierung. Bisher waren 90 beziehungsweise 80 Prozent verankert. „Nur durch eine Änderung der Füllstands-Vorgaben kann zum einen erreicht werden, dass ausreichend Gas vor dem Winter eingespeichert wird, und zum anderen, dass das für die Versorgungssicherheit aktuell zu beobachtende nachteilige Ausspeicher-Verhalten einiger Nutzer unterbunden wird“, heißt es zur Begründung.

Dem Entwurf für eine Verordnung zufolge soll für September eine Zwischenvorgabe von 75 Prozent ins Gesetz eingefügt werden. Wenn dies erreicht wird, gelte der Zustand als unkritisch. Ausnahmen dürfe es aber geben. Die deutschen Speicher können insgesamt etwa ein Viertel des pro Jahr benötigten Erdgases aufnehmen. Zu Beginn des vergangenen Winters waren sie aber vergleichsweise gering befüllt, was die Bundesregierung beunruhigte, so dass ein entsprechendes Gesetz im März beschlossen wurde.

Habeck wies schließlich auch Äußerungen aus Russland zurück, das Land sei Garant der Energieversorgung in Europa. „Das ist eine Verdrehung jeder Tatsache“, sagte Habeck. Russland nutze seine Macht, um Deutschland und Europa zu erpressen. „Und erweist sich jeden Tag als unsicherer Kantonist bei der Energieversorgung in Europa.“