So einen angenehmen Termin wie den am Montagabend hatte Robert Habeck vermutlich schon lange nicht mehr. Der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister ist in den Heidelberger Karlstorbahnhof gekommen. „Zeit zum Reden“ heißt die Veranstaltung, und sie beginnt Habeck-typisch philosophisch. Veränderungen seien Zumutungen, referiert er, aber sie seien kein Selbstzweck. Es gehe darum, den Wohlstand in Deutschland zu erneuern. „Der ganze Klimaschutz hat das Ziel, die Freiheit zu verteidigen“, so Habeck. Für Veränderungen gesellschaftliche Mehrheiten zu finden, sei eine politische Kraftanstrengung – eine, die man sich zumuten müsse.

Er hätte diese Verteidigungsrede nicht gebraucht, das Publikum könnte ihm wohlgesonnener kaum sein. Die Grünen sind in Heidelberg die mit Abstand stärkste politische Kraft, mehrere Fragesteller kommen von der Grünen Jugend oder dem BUND. Sie wollen nicht weniger, sondern mehr Veränderungen, viel mehr. Warum wurden die Sektorziele im Klimaschutzgesetz aufgeweicht, warum tut die Politik nicht mehr für die Biodiversität, warum will Habeck weiter mit dieser Partei – der bockigen FDP – koalieren? Nahezu jede Frage ist eine Steilvorlage für Habeck, vielleicht mit Ausnahme der, warum er nicht gendert. Am Ende ist es Habeck, der dem Publikum erklären muss, warum weniger grüne Politik mitunter mehr bewirken kann.