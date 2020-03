RKI-Chef im Interview : „Wir müssen mit Zuständen wie in Italien rechnen“

Herr Professor Wieler, die Wirtschaft ächzt unter dem Ausnahmezustand. Wie lange müssen wir das noch aushalten?

Wie die beschlossenen Maßnahmen wirken, können wir frühestens an Ostern beurteilen. Nach einer Ansteckung kann es bis zu 14 Tage dauern, ehe sich Symptome zeigen. Früher können wir gar nicht sagen, ob die Kontaktsperre wirkt. Es hängt auch davon ab, wie strikt sich unsere Bevölkerung daran hält. Aus medizinischer Sicht möchte ich, dass wir alle die räumliche Distanzierung möglichst lange durchhalten. Wir stehen immer noch am Anfang der Welle, und ich kann nur alle auffordern, die Pandemie sehr ernst zu nehmen. Aber ich weiß auch, dass die Maßnahmen schwere Auswirkungen auf die Ökonomie und das soziale Leben der Menschen haben. Diese Folgen blenden wir nicht aus.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, am Ende der Osterferien einen Exit-Plan zu präsentieren. Werden dann die Einschränkungen gelockert?

Das ist eine politische Entscheidung. Das Robert-Koch-Institut ist für die wissenschaftliche Seite zuständig. Dazu gehören die Analyse neuester wissenschaftlicher Ergebnisse sowie die eigene epidemiologische und virologische Forschung. Zudem bereiten wir die Daten nach bestem Wissen und Gewissen auf, die wir von den Gesundheitsämtern bekommen. Dazu gehören Alter der Erkrankten, Wohnort, Krankheitsverlauf. Von manchen Erkrankungen erfahren wir erst zwei Wochen später, da diese Angaben nicht immer automatisch vorliegen, sondern oft erst mühsam in den Gesundheitsämtern ermittelt werden müssen. Daraus erklärt sich der Zeitverzug. Das ist das eine.

Und das andere?

Viele Leute haben noch nicht verinnerlicht: Diese Krankheit ist völlig neu. Wir lernen täglich dazu. Wir haben weder Impfstoff noch gezielte Therapie. Sozialer Abstand ist das einzige Werkzeug, das hilft. Quarantänemaßnahmen sind das klassische Mittel zur Eindämmung von Seuchen. Und wir müssen das Abstandsgebot ernst nehmen. Wir müssen die Infektionsketten brechen. Das gelingt je nach Kraft der Gesundheitsämter gut oder schlecht, da gibt es eine große Spannbreite. Und gleichzeitig müssen sich die Krankenhäuser so gut wie möglich vorbereiten. Sie müssen die Zahl ihrer Intensivbetten mindestens verdoppeln, wenn möglich noch weiter steigern.

Haben Sie Hoffnung, dass die Welle bald abflacht?

Im optimalen Fall sind die Krankenhäuser bis Ostern auf die maximale Kapazität hochgefahren, und die Maßnahmen bewirken, dass die Kurve abflacht. Da gibt es aber viele Unbekannte.

Im Moment verdoppelt sich die Zahl der Infizierten in Deutschland alle viereinhalb Tage. Wann wird das Tempo erträglich? Wie flach muss die Kurve sein, damit die Kliniken alle Kranken versorgen können?

Je flacher, desto besser. Alle schauen jetzt auf diese Zahlen, vergleichen sie mit anderen Ländern. Das sind aber Momentaufnahmen, und jedes Land funktioniert anders und befindet sich in einem anderen Stadium. Im Moment haben wir in Deutschland eine vergleichsweise geringe Sterblichkeit unter den Corona-Patienten. Das sollte niemand in einer falschen Sicherheit wiegen. Das liegt in erster Linie daran, dass wir so viele Menschen testen. Dadurch haben wir auch die leichteren Verläufe in der Statistik. Außerdem hängt der Anteil der Verstorbenen maßgeblich von den betroffenen Menschen ab. Zunächst waren in Deutschland vornehmlich Menschen betroffen, die nicht zu den Risikogruppen zählen, denn viele Übertragungsketten standen in Verbindung zum Beispiel mit Skiurlauben. Wenn mehr Übertragungen in Altenheimen oder Krankenhäusern stattfinden, steht zu befürchten, dass der Anteil steigt.