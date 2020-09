Heilige Stätten gesprengt : Rio-Tinto-Chef tritt zurück

Nach heftiger Kritik wegen der Sprengung zweier heiliger Stätten der australischen Aborigines treten der Chef des Bergbaukonzerns Rio Tinto und zwei weitere Top-Manager zurück. Wie das australisch-britische Unternehmen am Freitag mitteilte, wird Jean-Sébastien Jacques seinen Posten spätestens im März 2021 räumen, wenn nicht vorher ein Nachfolger gefunden wird. Der Entschluss sei im gegenseitigen Einvernehmen getroffen worden. Die anderen beiden Führungskräfte würden Ende des Jahres gehen, hieß es weiter.

Mit der Entscheidung reagiert der Konzern auf die Sprengung von zwei bedeutenden Stätten der Ureinwohner in der Juukan-Schlucht zur Gewinnung von Eisenerz im Mai dieses Jahres. „Was in Juukan passiert ist, war falsch“, räumte das Unternehmen ein. Der Konzern werde sicherstellen, dass die Zerstörung eines Kulturerbes von derart außergewöhnlicher archäologischer und kultureller Bedeutung seitens des Unternehmens nie wieder vorkomme.

Jüngste Gespräche mit 75 Aktionären und der indigenen Gemeinschaft hätten deutlich gemacht, dass viele mit den bisherigen Maßnahmen nach der Zerstörung nicht zufrieden seien, sagte Thompson.

Dazu zählten unter anderem Bonus-Kürzungen für Jacques und die zwei anderen Manager. Rio Tinto steht unter Druck, das Image der Firma wieder aufzupolieren und die Beziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern in Westaustralien wieder zu verbessern.

Jacques werde noch bis März nächsten Jahres in seiner Rolle bleiben, falls nicht früher ein Nachfolger

gefunden werde. Bei einer Sprengung auf einer Rio Tinto-Mine für Eisenerz in der Juukan Gorge Region in der westaustralischen Gegend Pilbara wurden im Mai zwei 46.000 Jahre alte Kulturstätten der Aborigines zerstört. Diese galten als die bedeutendsten Aborigines-Stätten ihrer Art in Australien laut Archäologen.

Der australische Staat ist für Rio Tinto wegen des Eisenerzvorkommens enorm wichtig. Im ersten Halbjahr steuerte das Eisenerzgeschäft mehr als 90 Prozent zum Gewinn des Unternehmens

bei. Das Alter der beiden Stätten in der Region Pilbara im Nordwesten des Landes war auf 46 000 Jahre geschätzt worden. Ihre Zerstörung hatte heftige Proteste ausgelöst und zu einer parlamentarischen Untersuchung geführt.