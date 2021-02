Riester-Rente : Vier verschenkte Jahre für deutsche Sparer

Wer eine Bestandsaufnahme der privaten Altersvorsorge in Deutschland schreiben und nach Inspiration suchen wollte, müsste sich nur Kommentare unter Artikeln dieser Zeitung über die Riester-Rente im Internet durchlesen. „Legalisierter Betrug“, „Vertriebsabzocke“ der „Drückerkolonnen“ oder „Bürokratiemonster“ sind nur einige der immer wiederkehrenden Stichworte, grundlegende Zweifel an Eigenvorsorge werden geltend gemacht.

Der rot-grünen Schröder-Regierung werden Kungeleien mit den Vertriebstruppen von Maschmeyer, Pohl und Co. unterstellt. Befürworter hat das Modell außer bei einer Handvoll Anbieter und dem Erfinder Walter Riester kaum noch. In Wissenschaft, Verbraucherschutz, Politik und Öffentlichkeit gilt es vielen als durchgefallen.

Es war im Jahr 2017 Konsens zwischen Union und SPD, ein einfacheres und kostengünstigeres Modell an seine Stelle zu setzen. Die Bundesregierung startete einen Dialog mit Finanzunternehmen. Man kam voran. Die zerstrittenen Fonds-, Versicherungs-, Bausparbranchen und Teile des Bankensektors einigten sich auf ein gemeinsames Nachfolgekonzept.

Lust der Deutschen sinkt rapide

Doch je mehr sich die Corona-Pandemie hinzog, desto klarer wurde es Beobachtern, dass eine Reform nicht kommen würde. Vergangene Woche rief die „Bild“-Zeitung das Ende dieses Vorhabens aus: „Regierung stoppt Riester-Reform“, titelte sie. Denn auf einer Liste der noch zu realisierenden Vorhaben fehlte sie.

Zwei Dinge sind in der privaten Zusatzrente sicher: Erstens sinkt die Lust der Deutschen rapide, neue nach dem früheren SPD-Minister Riester benannte Verträge abzuschließen, vielmehr werden sogar bestehende ruhend gestellt oder gar gekündigt – so dass deren Gesamtzahl mittlerweile sinkt. Zweitens ist so bald keine Änderung der Lage in Sicht. Union und SPD kommen bei der Riester-Rente nicht zusammen.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat momentan gewiss andere Probleme, die ihn bedrücken. Die Corona-Krise belastet den Bundeshaushalt in einem Maße, wie man es nie zuvor gesehen hat, selbst in der Finanzkrise nicht. Viel schlimmer ist aus der Sicht des SPD-Kanzlerkandidaten das Debakel mit dem ehemaligen Dax-Konzern Wirecard – und die Abgründe, die sich in der Folge bei der ihm nachgeordneten Finanzaufsicht Bafin aufgetan haben.

SPD liebäugelt mit Stärkung der gesetzlichen Rente

Erschwerend kommt hinzu, dass es unter SPD-Sozialpolitikern eine starke Neigung gibt, vornehmlich allein auf die gesetzliche Rente zu setzen, allenfalls noch ergänzt um eine Stärkung der betrieblichen Altersvorsorge. Die Finanzpolitiker der Partei können sich hingegen eher eine Reform der Riester-Rente vorstellen, insbesondere wenn damit die Vertriebskosten gedrückt werden.

„Die Riester-Rente weist Defizite auf“, gesteht der finanzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Lothar Binding, gegenüber der F.A.Z. freimütig ein. Viele Anbieter ließen die Sparenden im Unklaren über die von ihnen in Rechnung gestellten Abschluss- und Vertriebskosten. Oft würden Kosten für Abschluss und Verwaltung als zu hoch empfunden. „Deshalb wäre eine Reform wichtig“, sagt er. „Ich habe aber Zweifel, ob das so kurz vor dem Ende der Legislaturperiode noch gelingt, denn die Union verfolgt eher die Lobbyinteressen der Anbieter von Versicherungsverträgen, die SPD hat stärker die Verbraucherinteressen im Blick.“

Eine kurzfristige Einigung auf ein Reformkonzept erscheine deshalb nicht sehr wahrscheinlich. Diese Erzählung weicht wie so oft stark ab von der Sicht des Koalitionspartners: Der CDU-Abgeordnete Carsten Brodesser, der sich in der Unionsfraktion der privaten Altersvorsorge angenommen hat, gibt der SPD die Schuld daran, dass es nicht vorangeht.

Zweimalige Zusage der SPD für die Riester-Reform

Die Sozialdemokraten hatten eine Riester-Reform zwei Mal zugesagt: erst im Koalitionsvertrag, später als Gegenleistung für die Grundrente. Anfang Juli 2020 habe die Unionsfraktion Scholz ihre Vorschläge übermittelt. „Nicht einmal eine Eingangsbestätigung haben wir bekommen. So geht man nicht mit einem Koalitionspartner um“, klagt er gegenüber der F.A.Z.