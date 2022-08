Alternative zu Russland : Riesiger Gasfund vor Zypern weckt Hoffnungen

Aktualisiert am

Neue Funde bestätigen, dass vor Zypern eine riesige Gas-Bonanza im Meer liegt. Kann sie helfen, dem Gasmangel in Europa abzuhelfen?

Es ist nicht so, als sei die EU sich erst mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine ihrer russischen Gasabhängigkeit bewusst geworden. Schon im Frühjahr 2014 hatte Brüssel eine Strategie aufgelegt, um die im östlichen Mittelmeer vorhandenen Gasvorkommen anzuzapfen. Geworden ist daraus nichts, auch wegen der Streitigkeiten mit der Türkei um die Wirtschaftszone vor Zypern, über Erkundungs- und Bohrrechte, das Verlegen von Leitungen. Zeitweise stand die Erkundung still. Aber jetzt, wo die Gaspreise nie gekannte Höhen erreichen und die Not der Verbraucher groß ist, lässt ein ungewöhnlich großer Erdgasfund vor Zypern aufmerken.

Die Regierung in Nikosia hat im Meeresgebiet südlich der Insel 13 Gebiete zur Erkundung vorgesehen. In Block 6 waren der französische Energiekonzern Total und die italienische Eni schon 2018 auf Gas gestoßen. Eine neue Bohrung hat sie jetzt überrascht. Das Resultat der Cronos-1-Bohrung in 2287 Metern Tiefe sei „signifikant“. Nach ersten Schätzungen lagerten dort 2,5 Billionen Kubikfuß Gas. Das sind umgerechnet 70 Milliarden Kubikmeter – beinahe genug, um Deutschland ein Jahr lang zu versorgen.

Hunderte Milliarden Kubikmeter Gas im Mittelmeer

Womöglich liegt im Cronos-Feld, 160 Kilometer südlich der Küste in Block 6, noch mehr Gas. Total-Energies vermutet ein „erhebliches zusätzliches Aufwärtspotenzial“, das durch eine weitere Bohrung untersucht werde.

Zyperns Energieministerin Natasa Pilides wurde in lokalen Medien damit zitiert, das Bohrschiff Tungsten Explorer habe eine 260 Meter tiefe Blase „reinen Erdgases mit guten bis ausgezeichneten Qualitätsmerkmalen entdeckt“. Zypern und die Unternehmen täten alles dafür, die Nutzung des neuen Feldes zu beschleunigen und so dazu beizutragen, Europas Energiesicherheit zu erhöhen. Pilides hoffe, dass der Fund auch die Ausbeutung anderer Gasvorkommen wie im Aphrodite-Feld einfacher machen werde. Eni und Total-Energies sprachen von „zusätzlichem Potential“ für Europas Energiesicherheit.

Die beiden Konzerne sind dort nicht allein unterwegs. Auch Chevron, Exxon und Qatar Petroleum bohren im östlichen Mittelmeer nach Gas. Alles in allem vermuten die Energiekonzerne in den vier bisher untersuchten Feldern Aphrodite, Calypso, Glaucus und Cronos Vorkommen in einer Größenordnung von 600 Milliarden Kubikmeter. Weiter südlich werden schon große Felder angezapft. Israel nutzt Gas aus dem Feld Leviathan, Ägypten führt die im Feld Zohr geborgene Energie verflüssigt als LNG aus.

Doch dürfte es noch Jahre dauern, bis Gas aus Zypern, so es gefördert werden sollte, bei den europäischen Verbrauchern ankommt. Moritz Rau, Energiefachmann der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin, ist skeptisch: Zyprisches Gas stehe kurzfristig nicht zur Verfügung, und der Export auf internationale Märkte würde wohl Konflikte mit der Türkei schüren. Sein Fazit: „Die Unwägbarkeiten überwiegen.“