Andreas Haase nimmt vor der Grünenchefin kein Blatt vor den Mund. „Die Spannungsqualität in Deutschland ist grottig“, sagt der Seniorchef eines Dresdner Elektrotechnikbetriebs und deutet auf einen Monitor, der ein Auf und Ab von Kurven zeigt. „Wir wissen, es ist nicht in Ordnung, die Versorger wissen es auch, aber alle machen mit.“ Ricarda Lang schaut betreten. „Hmmm“, sagt sie nur. Haase deutet dann noch auf einen alten Nachtspeicherofen, der im Nachbarraum steht. Ein guter Energiespeicher, findet er, aber außer Betrieb. „Was ist die Hürde?“, will Ricarda Lang wissen. „Die Versorger bieten das nicht mehr an“, sagt der Handwerksmeister. „Das ist eben nicht grün.“

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Wie so viele Politiker ist auch die Ko-Vorsitzende der Grünen auf Sommertour. „Wohlstand mit allen: Investitionen in ein gerechtes Deutschland“, ist die Tour überschrieben. Die Termine auf dem Dresdner Industriegelände am Dienstag zeigen, dass sich die Begeisterung für die grüne Wirtschaftspolitik in Handwerkskreisen in Grenzen hält, auch wenn Andreas Haase der Grünenvorsitzenden später noch die Solaranlage und den damit verbundenen Speicher zeigt.