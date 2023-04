Wasserstofftankstelle am Autohof Lohfeldener Rüssel bei Kassel. Wasserstoff als alternativer Antrieb ist bei Autos in Deutschland bisher eine Randerscheinung. Bild: dpa

Es geht um die beiden heißesten Eisen der Energiewende: Ab 2035 soll in Europa der Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor verboten werden, was in Berlin und Brüssel zu einem wochenlangen politischen Streit geführt hat. Außerdem will Bundeswirtschaftsminister Robert Ha­beck von den Grünen ab nächstem Jahr den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen in Deutschland gesetzlich verbieten.

Beim Heizen setzt Habeck auf die elektrische Wärmepumpe, beim Autofahren soll vor allem der batterieelektrische Antrieb die Zu­kunft sein. Ökostrom statt fossiler Brennstoffe, so lautet Habecks Devise.

Das Problem ist nur: Wärmepumpen sind nicht selten viermal so teuer wie Gasheizungen, und auch der Anschaffungspreis für ein Elektroauto ist bisher deutlich höher als für ein Verbrennerfahrzeug. Viele Bürger, so die Befürchtung, werden sich den Klimaschutz schlicht nicht leisten können. In der Berliner Ampelregierung hat der Streit um Heizungs- und Verbrennerverbot zu einem handfesten Koa­litionskrach geführt.

„Ein techologieoffener Ansatz“ für den Klimaschutz

Die FDP will sowohl beim Autofahren als auch beim Heizen nicht allein auf Ökostrom setzen, sondern auch auf klimaschonend hergestellten Wasserstoff. Warum nicht Gasheizungen in Zukunft mit Wasserstoff statt mit Erdgas betreiben, statt sie komplett durch Wärmepumpen zu ersetzen? Neuartige Heizungen, die vorerst weiter mit Erdgas und später mit Wasserstoff betrieben werden können, wären rasch und preisgünstig lieferbar.

Und warum nicht auch den Verbrennungsmotor, bei dem die deutschen Autohersteller weltweit führend sind, mithilfe von Öko-Wasserstoff auf klimaneutral trimmen? Der kann nämlich zu klimaschonenden synthetischen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden. Statt Benzin oder Diesel würden die Autofahrer einfach die sogenannten E-Fuels tanken.

Mit ihren Forderungen haben sich die Liberalen jetzt durchgesetzt. Beim Heizen soll „ein technologieoffener Ansatz“ verfolgt werden, so steht es in dem 16 Seiten langen Papier, auf das sich die Ampelkoalitionäre am Dienstag nach 30 Stunden qualvoller Marathonsitzung verständigt haben. Außerdem bekommt Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) das Mandat für eine „E-Fuels-Strategie“, einen Fahrplan, wie die Versorgung mit Synthetik-Kraftstoffen hochgefahren werden soll.

Auch für das Heizen mit Wasserstoff sollen die Vorgaben nun weniger restriktiv ausfallen. Im bisherigen Entwurf für das Gebäudeenergiegesetz von Habeck und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) seien die Vorgaben für Wasserstoffheizungen dagegen „prohibitiv“ eng gewesen, beschwerte sich die Eon-Managerin Katherina Reiche, Vorsitzende des Nationalen Wasserstoffrats, der die Bundesregierung berät.

Kann die Wasserstoffhoffnung also den befürchteten gesellschaftlichen Großkonflikt ums klimaneutrale Heizen und Autofahren befrieden? Eine einfache Antwort darauf gibt es bisher nicht. Denn neben dem großen Vorteil, dass der Wasserstoff die Weiternutzung der heutigen Heizungs- und Motorentechnik ermöglichen würde, hat er auch einen gravierenden Nachteil: Es gibt bisher weltweit nur minimale Produktionskapazitäten für das neue Wundermittel der Energiewende.

Das ist ein veritables Handicap, denn der Zeitdruck im Kampf gegen die Auf­heizung der Erde ist bekanntlich groß. Schon 2030 könnte die kritische Grenze eines mittleren Temperaturanstiegs von 1,5 Grad überschritten werden, warnte vergangene Woche der Weltklimarat. Es braucht also rasche Lösungen. Ob der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft schnell genug gelingt, ist fraglich.