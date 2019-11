Staatsfonds in Deutschland : Schaut nach Norwegen

Die Norweger sind ein kluges Volk. Ihren Reichtum von heute legen sie in Aktien an, auf dass sie in einigen Jahren, wenn die Alterspyramide kippt, auch der künftigen Generation ein gutes Leben ermöglichen können. Mehr als eine Billion Dollar sind mittlerweile im norwegischen Staatsfonds angespart. Er ist der größte der Welt. Keine schlechte Leistung für ein Volk mit nur fünf Millionen Einwohnern.

Norwegen hat jedoch einen entscheidenden Vorteil. Es hat ungeheure Ölvorräte, und der Verkauf des Öls füllt den „Statens pensjonsfond utland“. Je Einwohner sind mittlerweile umgerechnet 190.000 Euro in dem Fonds. Das Modell klingt auch für Deutschland verlockend. Aus solch einem Fonds erzielte Gewinne könnten das umlagefinanzierte Rentensystem in der Bundesrepublik entlasten. Schließlich stößt das mit den 20 Millionen Babyboomern, die in den nächsten 17 Jahren in Rente gehen, an seine Belastungsgrenzen.